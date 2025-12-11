Logo strona główna

Lubuskie

Nie miała okularów, próbowała przekupić egzaminatora

WORD Zielona Góra
40-latka próbowała przekupić egzaminatora podczas egzaminu na prawo jazdy
Źródło: TVN24
40-latka jest podejrzana o próbę wręczenia łapówki podczas egzaminu na prawo jazdy. Zrobiła to, bo nie miała okularów, które zgodnie z zaleceniami lekarskimi musi nosić podczas prowadzenia auta. Liczyła, że 500 złotych w kopercie sprawi, że egzaminator przymknie na to oko.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 9.40 w zielonogórskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że 40-letnia kobieta próbowała przekupić egzaminatora podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy. Z zawiadomienia wynikało, że egzaminator podczas sprawdzania dokumentacji zwrócił uwagę na to, że kobieta nie posiada okularów, które zgodnie z zaleceniami lekarskimi były dla niej obowiązkowe. W związku z tym nie dopuścił jej do egzaminu - mówi młodszy aspirant Anna Baran, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze.

Wtedy postanowiła "zadziałać". - Podczas wypełniania arkuszu przebiegu egzaminu przez egzaminatora zasugerowała, że być może będzie w stanie jej w jakiś sposób pomóc i i wsunęła kopertę do aktówki - mówi Konrad Szmydowski, dyrektor WORD w Zielonej Górze.

Klatka kluczowa-90524
Zielona Góra. Wsunęła koperkę w aktówkę podczas egzaminu na prawo jazdy
Źródło: TVN24

Egzaminator o próbie przekupstwa poinformował swoich przełożonych, a ci wezwali policję. Jak się okazało, w kopercie było 500 złotych.

- Kobieta została przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - mówi Anna Baran.

Sprawą próby wręczenia łapówki zajmuje się teraz Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Zgodnie z kodeksem karnym kobiecie grozi od pół roku do nawet 10 lat więzienia.

pc

Autorka/Autor: FC/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

