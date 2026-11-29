Walka o fotel przewodniczącego. Czują się nim dwie osoby Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Ja jestem przewodniczącym rady miasta. W 2024 roku uchwałą rady zostałem powołany na przewodniczącego rady miasta. Ta uchwała w obiegu prawnym funkcjonuje. Nie ma uchwały żadnej o odwołaniu mnie z tej funkcji - mówi Józef Szczotka.

- Pan Józef Szczotka nie jest przewodniczącym - odpowiada mu Robert Kaszubski.

WSA decyduje, wojewoda kwestionuje

Jak doszło do takiej sytuacji? Otóż w sierpniu ubiegłego roku, po odwołaniu Szczotki, wybrano nowego przewodniczącego. Uchwałę o odwołaniu przewodniczacego uchylił jednak sąd. Głosowanie przeprowadzono bowiem częściowo w sposób jawny, a powinno być ono tajne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego zapadł 28 maja 2026 roku. Kaszubski - chcąc się od decyzji odwołać - powinien zwołać nadzwyczajne posiedzenia rady, by zaskarżyć wyrok. Tak się jednak nie stało i po miesiącu stał się on prawomocny.

Jednak w październiku do sprawy wkroczył wojewoda lubuski, który uchylił wszystkie uchwały podjęte na sesji we wrześniu 2026. - Wojewoda przesłał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził, że Józef Szczotka nie jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Żarach - wyjaśnia Kaszubski.

Sprawą ponownie zajmie się Wojewódzki Sąd Administarcyjny. - Dla nas to duży problem. Zwróciliśmy się do WSA o rozstrzygnięcie działań wojewody w sprawie uchylonych uchwał - mówi burmistrz Żar.

Jedna rada, dwóch "dyrygentów"

W oczekiwaniu na wyrok rada powinna jednak pracować.

- Pan Szczotka może zwoływać sesję, ale - uwaga - najlepiej, żeby nie prowadził tej sesji - mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski.

Wciąż jednak prowadzi, a obaj panowie spierają się podczas sesji, kto jej przewodniczy. - Sam nie mogę zasiąść, dlatego że to pani burmistrz wydaje polecenia biuru obsługi rady - mówi Kaszubski.

A pani burmistrz stanęła po stronie jego konkurenta. - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Żarach jest pan Józef Szczotka - mówi Edyta Gajda, burmistrz Żar.

Będzie reset?

Wojewoda widzi z tej sytuacji pewne wyjście. - Jest piękne takie słowo, ostatnio bardzo mocno nadużywane w mediach - reset - odpowiada.

Ma na myśli nowe wybory przewodniczącego. - Jest to rozwiązanie, nad którym na pewno trzeba pomyśleć i które trzeba rozważyć - przekonuje Gajda.

- Nigdy bym nie pomyślał, że do dojdzie do takiego paraliżu i do takiej kuriozalnej sytuacji - przyznaje Kaszubski.

10 lat temu pobili się o fotel starosty

To nie pierwsza taka walka o stołek w województwie lubuskim. W marcu 2016 roku rada powiatu słubickiego odwołała ze stanowiska starostę Piotra Łuczyńskiego (sympatyzującego z PiS), a na jego miejsce powołała Marcina Jabłońskiego (PO). Decyzję radnych uchylił jednak wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS). Według niego wniosek w sprawie o odwołanie Łuczyńskiego nie powinien być w ogóle uwzględniony przez radę powiatu.

Ani Łuczyński, ani Jabłoński nie chcieli ustąpić. Obaj upierali się, że to właśnie jemu należy się urząd. Dochodziło między nimi do kłótni, a nawet do rękoczynów.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który 1 września 2016 roku rozpatrzył skargę i nie zgodził się ze stanowiskiem wojewody, który uznał decyzję za nieważną. Tym samym starostą został Marcin Jabłoński.