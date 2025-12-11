Dziesiątki osób, psy i drony w akcji. Od niedzieli szukają zaginionego 27-latka

Do zdarzenia doszło w powiecie żarskim (woj. lubuskie) Źródło: Google Earth

Poszukiwania zaginionego Gabriela Nowaka trwają od niedzieli, kiedy to wpłynęło zawiadomienie o jego zaginięciu. W akcji biorą udział policjanci, strażacy zawodowi z Lubska, ochotnicy z Kunic, Kargowej, Górzyna i Starej oraz strażnicy leśni. Dołączyła też Grupa Poszukiwawczo-Ratowicza z Żar z psami tropiącymi.

Oprócz policji w poszukiwania zaangażowana jest m.in. straż leśna Źródło: Lubuska policja

Z zebranych przez policjantów informacji wynika, że 27-latek wyszedł z domu w środę, 3 grudnia, około godziny 19 i do chwili obecnej nie skontaktował się z rodziną.

Trudny teren

- Policjanci po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu rozpoczęli poszukiwania, które trwają już od pięciu dni. Obszar jest bardzo trudny, występują tam liczne bagna i wzniesienia. Używane są drony oraz psy tropiące - informuje młodszy aspirant Żaneta Kumoś, oficer prasowa policji w Żarach.

Policjanci z ochotnikami tworzą tyraliery, przeczesując obszar metr po metrze. Kryminalni z kolei sprawdzają monitoringi i zgłoszenia od mieszkańców.

Zaginiony Gabriel Nowak ma 27 lat, 178 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie czarne włosy oraz ciemny zarost na twarzy.

Zaginiony Gabriel Nowak Źródło: Policja Żary

W chwili zaginięcia ubrany był w odzież typu moro oraz sportowe, czarne buty.

Zaginiony na zdjęciu z monitoringu Źródło: Policja Żary

Wszystkie osoby, posiadające informacje na temat miejsca przebywania mężczyzny, proszone są o kontakt pod numerem: 477 94 14 11 lub 661 553 849.

Sprawdzane są pustostany Źródło: Lubuska policja

Teren poszukiwań jest bardzo trudny Źródło: Lubuska policja

Poszukiwania mężczyzny trwają od niedzieli Źródło: Lubuska policja

