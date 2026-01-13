Logo strona główna
Lubuskie

Najpierw kradzież, potem pościg. Nagranie

Najpierw zatrzymano kierowcę, potem dwie kobiety
Szlichtyngowa. Pościg za podejrzanymi o kradzież
Źródło: KPP Wschowa
Wyszły ze sklepu w Szlichtyngowej (Lubuskie), a wraz z nimi zniknął towar. Kobiety wsiadły do auta z kierowcą i uciekły. Po pościgu całą trójkę zatrzymano we Wschowie. Okazuje się, że najsurowsza kara grozi kierowcy.

Do kradzieży w jednym ze sklepów w Szlichtyngowej (Lubuskie) doszło w piątek (9 stycznia). Ze wstępnych informacji wynikało, że kradzieży dopuściły się dwie kobiety, które pojawiły się w lokalu, a następnie wsiadły do bmw, w którym czekał już kierowca. Cała trójka odjechała w kierunku Wschowy.

Próbował uciekać na pieszo

Informację o zdarzeniu oraz numerach rejestracyjnych auta przekazano patrolom. Jeden z nich wypatrzył poszukiwane trio na wjeździe do Wschowy.

- Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbował zatrzymać bmw na drodze krajowej, jednak kierujący zjechał na stację paliw i po chwili zatrzymał się pod jednym z budynków. W momencie zatrzymywania, siedzący za kierownicą pojazdu 32-latek, otworzył drzwi i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy - przekazał asp. Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Najpierw zatrzymano kierowcę, potem dwie kobiety
Najpierw zatrzymano kierowcę, potem dwie kobiety
Źródło: KPP Szlichtyngowa

Podczas zatrzymania, jedna z pasażerek próbowała wykorzystać ten moment, by odjechać autem. Nie udało się, bo policjanci zastawili bmw radiowozem. - Po chwili druga pasażerka wyszła z pojazdu i udały się w kierunku pobliskich budynków. Na miejsce przyjechały dodatkowe patrole, które zatrzymały kobiety schowane w jednym z pustostanów - opisał asp. Cieślakowski.

W nocy z jego konta znikały pieniądze

W nocy z jego konta znikały pieniądze

WARSZAWA
Ma prawie 90 lat, ukradli go Nicolasowi Cage'owi. Historyczna sprzedaż

Ma prawie 90 lat, ukradli go Nicolasowi Cage'owi. Historyczna sprzedaż

BIZNES

On odpowie za przestępstwo, one za wykroczenie

Szybko okazało się, że 32-latek prowadził auto mimo sądowego zakazu, a do tego był pod wpływem środków psychoaktywnych. Od mężczyzny pobrano już krew do dalszych badań. Samochód zabezpieczono do badań na policyjnym parkingu.

Po przeprowadzonych czynnościach cała trójka została zwolniona i będzie odpowiadać z wolnej stopy. Kobiety podejrzewane o kradzież otrzymały wezwania do stawiennictwa na komendzie. Wiadomo, że obie miały ukraść produkty spożywczo-gospodarcze, których wartość oszacowano na około 270 złotych. To oznacza, że obie będą odpowiadać za wykroczenie. Poważniejsze konsekwencje czekają za to ich kierowcę.

- W związku z popełnionym przestępstwem kierowania pojazdem pomimo orzeczonego zakazu, sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Natomiast pasażerki pojazdu - 47-latka oraz 30-latka - odpowiedzą za kradzież - dodał policjant.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Szlichtyngowa

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica