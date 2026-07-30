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Lubuskie

21-latek oskarżony o obcowanie płciowe z 14-latką

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Zatrzymany za obcowanie płciowe z małoletnią
Alarmujące dane z ministerstwa. "O dziecku w środowisku cyfrowym uwodzący wie niemalże wszystko"
Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: sxc.hu
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 21-latkowi, który miał obcować płciowo z 14-letnią dziewczyną. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu mieszkańcowi województwa lubuskiego, który jest podejrzany o obcowanie płciowe z 14-letnią dziewczyną.

Jak ustalili śledczy, oskarżony i 14-latka byli parą od lipca 2025 roku. Mieli ukrywać swoją relację przed rodzinami i większością znajomych. Do przestępstwa miało dojść w sierpniu 2025 roku, podczas wspólnego wyjazdu do lasu.

"Marek W. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W swoich wyjaśnieniach potwierdził, że spotykał się z dziewczyną, jednak stwierdził, że ich relacja opierała się głównie na pisaniu wiadomości. Przyznał również, że był z pokrzywdzoną w lesie, ale stanowczo zaprzeczył, aby doszło między nimi do kontaktu seksualnego" - informuje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak podano w komunikacie - wersja przedstawiona przez oskarżonego pozostaje w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym podczas śledztwa.

Grozi mu do 15 lat więzienia

Marek W. nie był wcześniej karany. Na czas postępowania zastosowano wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu.

Za obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia, a także inne czynności seksualne wobec takiej osoby, grozi kara od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: PAP
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Tagi:
Lubuskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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