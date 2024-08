Wpadli na ostatniej prostej. Przewozili migrantów do Niemiec

Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali dwóch Gruzinów, którzy próbowali pomóc sześciu Pakistańczykom dostać się do Niemiec przez przejście graniczne w Słubicach. Swoje usługi wycenili na 600 euro.

Straż Graniczna zatrzymała dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o przemyt ludzi. Jeden z mężczyzn wpadł podczas kontroli na słubickiej ulicy prowadzącej do granicy. W maździe na polskich tablicach rejestracyjnych znajdował się Gruzin oraz sześciu Pakistańczyków. Po dwóch dniach zatrzymano drugiego Gruzina, który według służb również był zamieszany w ten proceder.

Migranci nie posiadali żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość i legalność ich pobytu w Polsce. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami oświadczyli, że najpierw z Białorusi nielegalnie przedostali się do Polski, a następnie Gruzin miał ich zawieźć do Niemiec . Za transport zapłacili łącznie 600 euro.

Gruzini i Pakistańczycy z zarzutami

- Obywatele Gruzji usłyszeli zarzuty i przyznali się do zarzucanych im czynów. Ponadto wszczęto wobec nich procedurę związaną z wydaniem decyzji zobowiązujących ich do opuszczenia naszego kraju. Grozi im nawet do ośmiu lat więzienia – poinformował w poniedziałek por. SG Paweł Biskupik rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.