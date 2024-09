"Zapora zdała egzamin"

W środę wieczorem sytuacja na Bobrze w Nowogrodzie Bobrzańskim była stabilna. Do godziny 23 kulminacyjna fala powinna już przejść przez tę miejscowość - przekazał mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Mł. bryg. Kaniak dodał, że sytuacja nie będzie się już pogarszała, a fala powodziowa na rzece Bóbr w czwartek około godz. 11 dotrze do Odry.

Szefowa Wód Polskich uspokaja

Dyrektor IMiGW Robert Czerniawski przyznał, że największy niepokój w środę wieczorem budziła sytuacja w Oławie. Obawy mieszkańców rozwiała podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska. - W Oławie jest jeden wał, który się przelewa, ale on się przelewa na teren niezabudowany, więc to nie grozi żadnymi skutkami, jeśli chodzi o ludzi - zapewniła Kopczyńska.

Odnosząc się do pozostałych zbiorników w okolicy Wrocławia, poinformowała, że zbiornik Krosnowice pracuje normalnie, nie ma tam żadnych zagrożeń. - Pracują dwa poldery gromadzące wodę we Wrocławiu. Lipki, Oława, Rybna, Stobrawa pracują od wczorajszych godzin wieczornych, też wszystko jest w porządku - mówiła Kopczyńska.

Szefowa Wód Polskich wspomniała też o zbiorniku Mietków, który "wczoraj i dzisiaj był przedmiotem naszej troski". Poinformowała, że trzeba było nieco zwiększyć odpływ wody w ciągu dnia "do 100 metrów sześciennych na sekundę, ale w tej chwili było już możliwe zmniejszenie, czyli mniej wody wlewane jest do Bystrzycy, co oznacza, że to będzie się trzymało w korycie".