Policjanci z Żagania zlikwidowali laboratorium amfetaminy Źródło: KPP Żagań

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Policjanci z komisariatu w Szprotawie namierzyli w jednym z budynków mieszkalnych laboratorium, w którym produkowano amfetaminę. W ubiegłym tygodniu policjanci "odwiedzili" to miejsce. Po wejściu do budynku funkcjonariusze zastali czterech mężczyzn oraz odkryli pomieszczenia wyposażone w sprzęt laboratoryjny służący do produkcji substancji psychotropowych przy pomocy środków chemicznych i odczynników.

Funkcjonariusze zabezpieczali wszystkie ujawnione substancje i urządzenia Źródło: KPP Żagań

- Badania znalezionych substancji wykazały, że są wykorzystywane do produkcji amfetaminy. Przez dwa dni funkcjonariusze prowadzili czynności procesowe, oględziny oraz zabezpieczali wszystkie ujawnione substancje i urządzenia. W zabezpieczeniu tych środków pomagali strażacy - powiedział podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Łącznie policjanci zabezpieczyli kilkaset litrów i 10 kilogramów substancji chemicznych, tzw. prekursorów niezbędnych do przygotowania narkotyku, a także 93 litry płynnej amfetaminy, z której można uzyskać ponad 180 kilogramów gotowego narkotyku.

- Zabezpieczono ogromne ilości środków do produkcji narkotyków. To pokazuje, że to laboratorium działało na dużą skalę. Dzięki pracy policjantów te szkodliwe i siejące spustoszenie substancje nie trafią na rynek - powiedział nam Szlachetko.

Policjanci znaleźli aparaturę i wiele pojemników z substancjami płynnymi Źródło: KPP Żagań

Zatrzymali cztery osoby

Dwaj zatrzymani w wieku 29 lat i 44 lat to mieszkańcy powiatu żagańskiego, natomiast 31-latek i 33-latek mieszkają w województwie małopolskim. Usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych oraz ich posiadania. Dodatkowo jeden z podejrzanych - właściciel posesji, na której działało laboratorium, ma zarzut nielegalnego posiadania broni. Na wniosek nadzorującej śledztwo w tej sprawie Prokuratury Rejonowej w Żaganiu sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podejrzanych na trzy miesiące.

Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn Źródło: KPP Żagań

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo