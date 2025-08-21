"Duch" z Międzyrzecza zatrzymany. Kradł paliwo

Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna kilkakrotnie spuszczał olej napędowy ze zbiorników ciężarówek zaparkowanych na terenie Międzyrzecza.
- Paliwo trafiało do przygotowanych pojemników, a straty przy każdym zdarzeniu sięgały kilkuset złotych. Nietypowy sposób maskowania miał utrudnić identyfikację przez świadków i kamery monitoringu - wyjaśnia aspirant Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
Znaleźli u niego zbiornik i prześcieradło
Mimo to kryminalni ustalili personalia sprawcy i we wtorek zatrzymali go na terenie miasta. - Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny zabezpieczono przedmioty mogące służyć do popełniania kradzieży, w tym plastikowe zbiorniki oraz prześcieradło używane do maskowania - informuje Maksimczyk.
Jak przekazał, w ramach śledztwa wykonano eksperyment procesowy z udziałem zatrzymanego. Podczas niego miał on na sobie prześcieradło, którego używał do kamuflażu. Prokuratura zgodziła się na publikację fragmentu nagrania z tego procesu przez policję.
39-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.
