11-latek wypadł z okna. Lądował LPR

Policjanci otrzymali zgłoszenie w środę około godziny 15. 11-letni chłopiec wypadł z okna na trzecim piętrze w bloku w miejscowości Wędrzyn w powiecie sulęcińskim - przekazał aspirant Michał Niziałek z komendy policji w Sulęcinie.

Chłopiec przeżył upadek. - Był przytomny, ale w wyniku obrażeń został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala w Zielonej Górze - dodał Niziałek.

Policjant nie odpowiedział, czy 11-latek w chwili zdarzenia był w mieszkaniu sam. Trwa ustalenie okoliczności zdarzenia.

