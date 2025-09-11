Zderzenie ciężarówki, busa i osobówki. Cztery osoby ranne

Do zdarzenia doszło pod Zieloną Górą Źródło: Google Earht

Do wypadku doszło około godziny 15 na drodze krajowej nr 27 na odcinku Żary - Zielona Góra na wysokości Klępina.

Zderzyły się tam trzy pojazdy: ciężarówka, bus i samochód osobowy.

Ranne cztery osoby

Pojazdami podróżowało łącznie sześć osób. Cztery z nich są ranne.

"Kierowca busa marki Peugeot Boxer uderzył w tył przyczepy ciężarówki. Później w dostawczaka wjechał jeszcze osobowy Volkswagen Sharan" - informuje NewsLubuski.pl.

Na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy straży pożarnej wprowadzono ruch wahadłowy.

Okoliczności i przyczynę wypadku ustala policja.