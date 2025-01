Pijany 65-latek zaatakował ratowniczkę. Zasłoniła się łóżkiem

Do zdarzenia doszło 27 stycznia 2025 roku w godzinach popołudniowych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Do placówki trafił nieprzytomny 65-latek, który po przebudzeniu stał się agresywny i zaatakował ratowniczkę medyczną w izolatce. Kobieta zasłoniła się łóżkiem, a na pomoc ruszyli jej koledzy z zespołu.

Cztery zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Agresja wobec ratowników medycznych

Do ataku na ratownika, który skończył się tragicznie, doszło 25 stycznia w Siedlcach. W trakcie udzielania pomocy 59-letniemu mężczyźnie ratownik medyczny został zraniony ostrym narzędziem. Ranny został przewieziony do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Katarzyna Rogala, mężczyzna, który zaatakował ratownika, wezwał karetkę do siebie do domu, bo miał rany głowy. Ratownicy po przybyciu na miejsce stwierdzili, że wymaga on zabiegu chirurgicznego - konieczny był transport do szpitala. Nagle 59-latek chwycił dwa noże i dźgnął ratownika. Drugi z ratowników go obezwładnił i wezwał pomoc.