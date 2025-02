Kobieta postrzelona w głowę. Policja zatrzymała sześć osób

"Usunięto mi 5-milimetrowy śrut z głowy"

Jej mąż od razu wezwał policję i karetkę. Kobietę opatrzono, uznano, że nie ma powodów do hospitalizacji. Po zdarzeniu skarżyła się jednak na złe samopoczucie. W ciągu dnia zgłosiła się do szpitala. – Usunięto mi 5-milimetrowy śrut z głowy. Nie utknął na tyle głęboko, żeby to musiał neurochirurg operować. Lekarz mógł to wyciągnąć przez nacięcie skalpelem i wyszło, na moje szczęście – mówiła.