Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Quadem uderzyła w słupek. "Pomyliła hamulec z gazem"

|
Kobieta poszkodowana w wypadku quada
Kobieta poszkodowana w wypadku quada
Źródło wideo: KM PSP Gorzów Wielkopolski
Źródło zdj. gł.: KM PSP Gorzów Wielkopolski
Groźny wypadek w Gorzowie Wielkopolskim. Quad uderzył w szlaban. Kierująca nim kobieta jechała bez kasku. Na miejsce wezwano służby.

Do groźnego wypadku doszło w czwartek przed godziną 11 na ulicy Ireny Dowgielewiczowej w Gorzowie Wielkopolskim. Kierująca quadem straciła panowanie nad pojazdem.

Na miejsce przyjechali ratownicy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policjanci.

- Na miejscu ratownicy zastali przewrócony quad i wymagającą pomocy medycznej kobietę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pomyliła hamulec z gazem i z impetem uderzyła w słupek szlabanu wjazdowego na osiedlową uliczkę - powiedział nam Karol Brzozowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Anna Bielecka

Kobieta jechała bez kasku. Odniosła obrażenia głowy i ramienia. Została przetransportowana do szpitala.

Zgodnie z przepisami jadący quadem muszą mieć kaski ochronne. Obowiązek ten dotyczy zarówno kierowcę, jak i pasażera. Za jazdę bez kasku na quadzie grozi mandat w wysokości 100 złotych oraz pięć punktów karnych.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
Mamy temat
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
Sekcja Archeo
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Tagi:
quadWypadekGorzów Wielkopolski
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk chce budowy pomnika. "Jarosław chyba nie odmówi"
forum-1107713158
Zapadł się przód Boeinga 787. Kilka osób rannych
Świat
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
Świat
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
Unia Europejska Komisja
Komisja Europejska pozywa Polskę i Hiszpanię
BIZNES
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
Poznań
Chmury burzowe
Gdzie jest burza? Wiatr przybiera na sile, mocniej pada
METEO
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
Kolizja czterech pojazdów na S7. Jedno z aut spłonęło
Cztery auta zderzyły się na ekspresówce. Jedno spłonęło
Trójmiasto
GettyImages-2279039720
Maja Chwalińska zagra w finale Rolanda Garrosa!
RELACJA
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
Rzeszów
Opóźnienia pociągu Podhalanin, postoje w Wielkopolsce
Seria zdarzeń na trasie. Pociąg ma prawie pięć godzin opóźnienia
Szczecin
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Złamali zasadę "nigdy nie sprzedawaj". Bitcoin z drastycznym spadkiem
BIZNES
Mężczyzna z nożami wtargnął podczas procesji Bożego Ciała w Sosnowcu
Podczas procesji wtargnął z nożami w okolice ołtarza
Sosnowiec
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Zorza polarna w Polsce. Nie tylko pogoda może popsuć obserwacje
METEO
Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus)
Są w mieście i na leśnych ścieżkach. Co zrobić, gdy nas ugryzą
METEO
maki lato słońce
Ciepło, cieplej, gorąco. Pogoda na długi weekend
METEO
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Mama Klaudii: teraz wszystko w rękach lekarzy
Mirra Andriejewa
19-latka pierwszą finalistką Rolanda Garrosa
EUROSPORT
imageTitle
"Cud na Evereście". Po siedmiu dniach wrócił o własnych siłach
EUROSPORT
Kierujący uderzył w latarnię w Konstancinie-Jeziornie
Z promilami i bez prawa jazdy. Jazdę zakończył na latarni
WARSZAWA
imageTitle
"Rewelacja! Co za akcja Mai!". Rosjanka zaskoczona
EUROSPORT
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Mateusz Morawiecki
Taki majątek zgromadził Mateusz Morawiecki. Oświadczenie byłego premiera
BIZNES
Katastrofa samolotu w Chorwacji
Katastrofa samolotu w Chorwacji. "Wpadł w spiralę i rozbił się o ziemię"
Świat
Niedźwiedź zaatakował cztery osoby w japońskiej Fukushimie
Zaatakował cztery osoby. Nie mogą go schwytać
METEO
Peter Magyar
Koniec negocjacji. Jest porozumienie z Ukrainą
Świat
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica