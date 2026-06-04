Lubuskie Quadem uderzyła w słupek. "Pomyliła hamulec z gazem" Oprac. Rafał Molenda |

Kobieta poszkodowana w wypadku quada Źródło wideo: KM PSP Gorzów Wielkopolski Źródło zdj. gł.: KM PSP Gorzów Wielkopolski

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Do groźnego wypadku doszło w czwartek przed godziną 11 na ulicy Ireny Dowgielewiczowej w Gorzowie Wielkopolskim. Kierująca quadem straciła panowanie nad pojazdem.

Na miejsce przyjechali ratownicy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policjanci.

- Na miejscu ratownicy zastali przewrócony quad i wymagającą pomocy medycznej kobietę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pomyliła hamulec z gazem i z impetem uderzyła w słupek szlabanu wjazdowego na osiedlową uliczkę - powiedział nam Karol Brzozowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Kobieta jechała bez kasku. Odniosła obrażenia głowy i ramienia. Została przetransportowana do szpitala.

Zgodnie z przepisami jadący quadem muszą mieć kaski ochronne. Obowiązek ten dotyczy zarówno kierowcę, jak i pasażera. Za jazdę bez kasku na quadzie grozi mandat w wysokości 100 złotych oraz pięć punktów karnych.