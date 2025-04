Nauczyciel podejrzany o molestowanie uczennic. Ważny apel prokuratury

Prokuratura przedstawiła zarzuty podejrzanemu nauczycielowi Źródło: TVN24

47-letni nauczyciel jednej ze szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim miał molestować nastolatki. Zgłosiło się już kilka dziewczyn, ale poszkodowanych może być więcej. - Apelujemy o sygnały, między innymi od rodziców, opiekunów i nauczycieli, jeżeli mają jakiekolwiek podejrzenie, że ich dziecko mogło paść ofiarą tego typu zachowań - powiedziała Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chcesz uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

28 marca 2025 roku prokuratura poinformowała o aresztowaniu dzień wcześniej 47-latka na trzy miesiące. Mężczyzna pracujący w jednej ze szkół podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim usłyszał zarzuty doprowadzania pięciu nastolatek, w tym dwóch w wieku poniżej 15 lat, do poddania się innym czynnościom seksualnym, doprowadzania ich do wykonania takich czynności i do prezentowania im treści pornograficznych i ich rozpijania.

Prokuratura apeluje do poszkodowanych

Według śledczych pokrzywdzonych może być jednak więcej. Dlatego w środę, podczas briefingu prasowego prokuratura zaapelowała do ofiar o kontakt z policją lub prokuraturą. - Apelujemy także o sygnały od rodziców, opiekunów i nauczycieli, jeżeli mają jakiekolwiek podejrzenie, że ich dziecko mogło paść ofiarą tego typu zachowań – powiedziała Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim. Z jej ustaleń wynika, że podejrzany miał dopuszczać się przestępstw seksualnych w okresie od 2014 do 2020 r. Sprawa jest efektem dwóch śledztw przeciwko nauczycielowi, które zostały połączone w jedno.

Prokurator Andrzej Bogacz o sposobie działania podejrzanego Źródło: TVN24

"Pokrzywdzone broniły sprawcy"

Pierwsze postępowanie śledczy wszczęli w Gorzowie w 2019 r., ale w marcu 2020 r. je umorzyli z uwagi na brak wystarczających dowodów. Druga sprawa miała początek w grudniu 2023 r. w Międzyrzeczu. Została jednak zawieszona, gdyż pokrzywdzona była za granicą. Pod koniec 2024 r. oba postępowania połączono w jedno realizowane przez gorzowską prokuraturę rejonową. Prokurator referent Andrzej Bogacz powiedział, że podejrzany działał perfidnie, wykorzystując tworzone przez długi czas zaufanie nastolatek do niego. - To zaufanie było tak silne, że pokrzywdzone broniły sprawcy. Nie chciały o tym rozmawiać. Wręcz przeczyły faktom, dlatego doszło do umorzenia pierwszego śledztwa – powiedział prokurator Bogacz. Dodał, że po nagłośnieniu sprawy w mediach zgłosiły się cztery dziewczyny. Zaznaczył, że podejrzanego obciążają zeznania pokrzywdzonych, ale są także gromadzone inne dowody, między innymi w wyniku przeszukań, analizy danych na komputerach czy połączeń telefonicznych i SMS-ów. Zgodnie z przedstawionymi zarzutami podejrzanemu grozi od 2 do 15 lat więzienia.