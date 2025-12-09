Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Lubuskie

Kolejne ofiary molestowania przez nauczyciela

Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mają cudzoziemcy"? Ratusz wyjaśnia
Kolejne zarzuty dla nauczyciela podejrzanego o molestowanie uczennic
Źródło: TVN24
Robert S., nauczyciel jednej ze szkół w Gorzowie Wielkopolskim od marca przebywa w areszcie. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna miał rozpijać i molestować nastolatki. Po jego aresztowaniu do śledczych zgłosiło się kilkadziesiąt osób, które opowiedziały, jak miał wyglądać ten proceder.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chcesz uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim poinformowała we wtorek o rozszerzeniu zarzutów dla Roberta S.

Duży odzew na apel śledczych

W marcu 2025 roku Robert S został aresztowany. 47-latek usłyszał zarzuty doprowadzania pięciu nastolatek, w tym poniżej 15. roku życia, do poddania się innym czynnościom seksualnym, doprowadzania ich do wykonania takich czynności i do prezentowania im treści pornograficznych i ich rozpijania.

To wszystko działo się, kiedy był nauczycielem szkoły podstawowej, podczas prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. Śledczy ustalili ponadto, że zatrzymany przestępstw dopuszczał się także podczas wykonywania sesji fotograficznych w swoich prywatnych pomieszczeniach oraz jako nauczyciel szkoły jazdy.

Wówczas prokuratura apelowała, by zgłaszały się osoby, które mogą wiedzieć coś więcej na temat tego, co robił Robert S. Odzew był spory - zgłosiło się ponad 30 osób, a wśród nich dwie kolejne pokrzywdzone dziewczyny.

- Zgłosiło się kilkadziesiąt osób, nie tylko dziewczyny, które miały kontakt z panem Robertem S, zarówno jako nauczycielem, jako fotografem, jako osobą, która zajmowała się promowaniem przyszłych modelek, ale również jako instruktorem nauki jazdy. Są to bardzo cenne materiały, ponieważ dają one bardzo szeroki obraz, jak cały przestępczy proceder wyglądał - mówi prowadzący sprawę prokurator Andrzej Bogacz z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.

To pozwoliło na postawienie Robertowi S. kolejnych trzech zarzutów. - Najpoważniejsze zarzuty, jakie usłyszał, dotyczą utrwalania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Dotyczą one innych czynności seksualnych z osobami małoletnimi - mówi prokurator.

Status osoby pokrzywdzonej ma w tej sprawie na tę chwilę siedem kobiet.

Próbują uzyskać dostęp do dysków

W trakcie śledztwa przeszukano mieszkanie podejrzanego, jego rodziców, pomieszczenia gospodarcze i miejsca, którymi dysponował jako nauczyciel. - Zabezpieczyliśmy około sześćdziesiąt nośników informatycznych. Są to aparaty fotograficzne, pendrive'y, dyski. Część z materiałów została już odzyskana - mówi Bogacz. Jak dodał, na jednym nośniku jest nawet do kilku tysięcy zdjęć.

Podejrzany nie współpracuje z prokuraturą. Odmawia udzielenia informacji, kto znajduje się na zdjęciach, nie chce podać haseł do dysków, które są zabezpieczone. Śledczy próbują te zabezpieczenia złamać.

Prokurator liczy, że w pierwszej połowie przyszłego roku będzie mógł zakończyć śledztwo i skierować akt oskarżenia do sądu.

Apel o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych jest wciąż aktualny. - Jeżeli komuś jeszcze przypominają się okoliczności związane z sesjami z niewłaściwym zachowaniem pana Roberta S. jako nauczyciela, to jest jeszcze ten moment, żeby się zgłosić - podkreśla Bogacz.

Pierwsze postępowanie w sprawie Roberta S. śledczy wszczęli w Gorzowie w 2019 r., ale w marcu 2020 r. je umorzyli z uwagi na brak wystarczających dowodów. Druga sprawa miała początek w grudniu 2023 r. w Międzyrzeczu. Została jednak zawieszona, gdyż pokrzywdzona była za granicą. Pod koniec 2024 r. oba postępowania połączono w jedno realizowane przez gorzowską prokuraturę rejonową.

Autorka/Autor: FC/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

