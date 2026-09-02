Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Były nauczyciel i fotograf oskarżony o pedofilię

|
Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Prokurator Andrzej Bogacz skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi S.
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nawet 15 lat więzienia - taka kara grozi 48-latkowi oskarżonemu o pedofilię. Były nauczyciel i fotograf odpowie przed sądem za 15 czynów zabronionych. Według śledczych miał skrzywdzić osiem dziewcząt.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Koniec śledztwa gorzowskiej prokuratury w sprawie byłego nauczyciela i fotografa Roberta S.

- Skierowałem do Sądu Rejonowego akt oskarżenia, oskarżając Roberta S. o 15 czynów zabronionych - spośród nich 13 ma podłoże seksualne. Są to inne czynności seksualne z wykorzystaniem małoletnich jak również usiłowania zgwałcenia - powiedział prowadzący tę sprawę prokurator Andrzej Bogacz.

Robert S. odpowie przed sądem również za prezentowanie małoletnim treści pornograficznych - powiedziała w środę Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Nie był dotychczas karany. Przed sądem będzie odpowiadał z aresztu.

Skrzywdził osiem dziewcząt

Z ustaleń śledztwa wynika, że do zarzuconych S. przestępstw miało dojść w latach 2014–2025, m.in. na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i powiecie międzyrzeckim, kiedy pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej, był także instruktorem nauki jazdy oraz amatorsko zajmował się organizowaniem sesji fotograficznych.

Według śledczych w sesjach zdjęciowych uczestniczyły najczęściej młode kobiety oraz dzieci. S. nawiązywał z nimi kontakt za pośrednictwem portali społecznościowych, oferując bezpłatne sesje fotograficzne, a także prosząc swoje modelki o ułatwienie kontaktu z ich koleżankami. Niektóre zdjęcia były publikowane na stronach internetowych.

Najpierw były komplementy i "oswajanie"

Zdaniem śledczych oskarżony miał działać według ściśle określonego mechanizmu psychologicznego - określonego jako grooming. Poszkodowanych było osiem dziewcząt - poniżej 15. roku życia i w wieku między 15 a 18 lat.

- Działalność przestępcza oskarżonego miała charakter groomingu, czyli oswajania dzieci, nawiązywania z nimi kontaktu po to, żeby wykorzystać je w przyszłości seksualnie. I chodzi tutaj nie tylko o zgwałcenia, czy sam kontakt fizyczny, ale też nakłanianie do pornografii czy też wytwarzanie zdjęć o charakterze pornograficznym - tłumaczył prokurator Bogacz.

Robert S. manipulował nastolatkami poprzez komplementy, podkreślanie ich atutów fizycznych oraz skupianie uwagi na ich wyglądzie. Jak wskazują śledczy na ofiary miał wybierać małoletnie zmagające się z problemami rodzinnymi, niepewne siebie lub potrzebujące wsparcia finansowego. - W zamian za wspólnie spędzany czas oskarżony finansował małoletnim wyjścia do restauracji, kin, organizował warsztaty fotograficzne, kupował odzież, w tym bieliznę, przekazywał pieniądze, oferował dostęp do konta bankowego, a także udostępniał alkohol. Po uzyskaniu zaufania i uzależnieniu emocjonalnym wykorzystywał uległość pokrzywdzonych, dążąc do relacji o charakterze fizycznym - wyjaśniła rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Do odrębnego postępowania prokurator wyłączył wątek dotyczący posiadania przez oskarżonego treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Źródło: PAP, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaPolicjaMłodzież
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Prezydent Karol Nawrocki podzas inauguracji roku szkolnego w Komornicy (gm. Wieliszew)
Apel przed głosowaniem. "Jedyna metoda na to, żeby oczyścić się w tej sprawie"
FAKTY PO FAKTACH
Scott Bessent
Sekretarz skarbu USA: droga ropa to efekt działań Ukrainy
BIZNES
Hubert Hurkacz podczas US Open
Hurkacz w najlepszym wydaniu. Odwrócił losy seta
RELACJA
imageTitle
Syn Podolskiego już czaruje w Górniku. Co za gol!
EUROSPORT
Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu
Akcja służb po znalezieniu podejrzanych pakunków. Wiadomo, co było w środku
WARSZAWA
Downing Street 10 - 20.07.2026 r.
Urlop przy Downing Street 10. Eksperyment pokazał "niewydolność" systemu
BIZNES
zwierze
Dzikie zwierzę zaatakowało ludzi. Jest nagranie
METEO
Młoda kobieta przez 4 lata była więziona, torturowana, bita i gwałcona
Więził, gwałcił i maltretował kobietę przez lata. Zmieniony wyrok
Wrocław
imageTitle
MKOl czeka na działania PKOl
EUROSPORT
Nowe autobusy przeszły kontrole (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe autobusy wyjechały na ulice. Były awarie
WARSZAWA
Jensen Huang
Szef Nvidii o sztucznej inteligencji. "Infrastruktura, tak samo jak woda"
BIZNES
"Harry Potter i kamień filozoficzny" - nowy serial na HBO Max
Jest nowy zwiastun serialu o Harrym Potterze
Kultura i styl
Teksas
Przyszła burza i zrzuciła ogromną ilość deszczu
METEO
Katarzyna Kieli
Kasia Kieli, Ivan Krastev i Jan Goetz o władzy, technologii i zaufaniu
BIZNES
Marco Rubio
Rubio o wizycie szefa CIA w Rosji
Świat
Andrzej Poczobut po rozmowie z papieżem Leonem XIV w Watykanie
Poczobut spotkał się z papieżem. "Czuję spokój"
Świat
pieroguszki
Poduszka "Pieroguszka" wywołała dyskusję. Luft zwrócił się do Reserved
BIZNES
imageTitle
Mistrzowie idą po swoje. Polacy z kompletem zwycięstw w grupie mundialu
EUROSPORT
Cztery osoby nie żyją z powodu wypadku na autostradzie A1
Na autostradzie zginęły cztery osoby. Ruch prokuratury
Katowice
Radosław Sikorski
Sikorski: wojna hybrydowa to już nie tylko dokuczliwe rzeczy w internecie
Świat
Radosław Piesiewicz
Sasin o wyborze Piesiewicza na prezesa PKOl: widzieli widocznie jakieś pozytywy
Polska
Niebezpieczna jazda kierowcy autobusu
Kierowca autobusu uderzył w samochód z rodziną w środku i odjechał
WARSZAWA
Andrzej Domański G20
Wpadka amerykańskiej administracji. Pomylili polskich ministrów
BIZNES
Rafał Zaorski
Znany spekulant zatrzymany. Co kryje dokument o nazwie "Dziura"?
Michał Fuja
imageTitle
Pierwsze półfinalistki mistrzostw Europy siatkarek wyłonione
EUROSPORT
rys rudy
Ryś rudy wystraszył domowników
METEO
imageTitle
Sprint to jego drugie imię. Brennan z hat-trickiem na Vuelcie
EUROSPORT
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Fikcyjne usługi, prawdziwe miliony. Już 39 osób zatrzymanych
Łódź
shutterstock_2420564993
Urlopy Polaków. Te trzy kierunki wybrała ponad połowa podróżnych
BIZNES
Łukasz Mejza
Mejza z zatrzymanym prawem jazdy
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica