Ciężarówka-rupieć na ulicach. "Na szczęście bez załadunku"

Policjanci ukarali kierowcę mandatem, odebrali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy tą ciężarówką
Ciężarówka z niesprawną naczepą w Gorzowie Wielkopolskim
Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski
33-letni kierowca ciężarówki musiał zakończyć swoją podróż wcześniej, niż planował. To, że naczepa jego ciężarówki była w złym stanie technicznym, policjanci widzieli gołym okiem. Policyjny mandat to niejedyne konsekwencje, jakie go czekają.

Gorzowscy policjanci skontrolowali we wtorek stan techniczny ciężarówki z naczepą. Zwrócili uwagę na ten pojazd, bo naczepa była w niektórych miejscach zniekształcona. Brakowało w niej nawet części drzwi.  

- Na szczęście pojazd jechał bez załadunku. Kierującemu zatrzymano dowód rejestracyjny i zakazano mu dalszej jazdy tym samochodem - przekazała aspirant Agnieszka Wiśniewska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci ukarali kierowcę mandatem, odebrali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy tą ciężarówką
Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

Policjanci ukarali też 33-latka mandatem w wysokości 500 złotych za zły stan techniczny pojazdu.

Sprawą zajmie się również Wojewódzki Inspektora Transportu Drogowego. - Funkcjonariusze sporządzili i przekazali dokumentację. Inspektor w ramach swoich kompetencji przeprowadzi czynności wobec zarządzającego transportem i przedsiębiorcy, którzy także odpowiadają za dopuszczenie pojazdu w złym stanie technicznym do ruchu - poinformowała Wiśniewska.

Mandaty nakładane podczas postępowań WITD są już znacznie wyższe. Kary mogą opiewać nawet na kilka tysięcy złotych.

Czytaj też: Znicz w roli tylnego światła >>>

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gorzów Wielkopolski

Drogi w PolsceLubuskiePolicjaGorzów Wielkopolski
