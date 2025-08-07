Ciężarówka z niesprawną naczepą w Gorzowie Wielkopolskim Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

Gorzowscy policjanci skontrolowali we wtorek stan techniczny ciężarówki z naczepą. Zwrócili uwagę na ten pojazd, bo naczepa była w niektórych miejscach zniekształcona. Brakowało w niej nawet części drzwi.

- Na szczęście pojazd jechał bez załadunku. Kierującemu zatrzymano dowód rejestracyjny i zakazano mu dalszej jazdy tym samochodem - przekazała aspirant Agnieszka Wiśniewska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci ukarali kierowcę mandatem, odebrali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy tą ciężarówką Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

Policjanci ukarali też 33-latka mandatem w wysokości 500 złotych za zły stan techniczny pojazdu.

Sprawą zajmie się również Wojewódzki Inspektora Transportu Drogowego. - Funkcjonariusze sporządzili i przekazali dokumentację. Inspektor w ramach swoich kompetencji przeprowadzi czynności wobec zarządzającego transportem i przedsiębiorcy, którzy także odpowiadają za dopuszczenie pojazdu w złym stanie technicznym do ruchu - poinformowała Wiśniewska.

Mandaty nakładane podczas postępowań WITD są już znacznie wyższe. Kary mogą opiewać nawet na kilka tysięcy złotych.

