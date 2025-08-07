Gorzowscy policjanci skontrolowali we wtorek stan techniczny ciężarówki z naczepą. Zwrócili uwagę na ten pojazd, bo naczepa była w niektórych miejscach zniekształcona. Brakowało w niej nawet części drzwi.
- Na szczęście pojazd jechał bez załadunku. Kierującemu zatrzymano dowód rejestracyjny i zakazano mu dalszej jazdy tym samochodem - przekazała aspirant Agnieszka Wiśniewska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Policjanci ukarali też 33-latka mandatem w wysokości 500 złotych za zły stan techniczny pojazdu.
Sprawą zajmie się również Wojewódzki Inspektora Transportu Drogowego. - Funkcjonariusze sporządzili i przekazali dokumentację. Inspektor w ramach swoich kompetencji przeprowadzi czynności wobec zarządzającego transportem i przedsiębiorcy, którzy także odpowiadają za dopuszczenie pojazdu w złym stanie technicznym do ruchu - poinformowała Wiśniewska.
Mandaty nakładane podczas postępowań WITD są już znacznie wyższe. Kary mogą opiewać nawet na kilka tysięcy złotych.
