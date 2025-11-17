W 2023 roku znaleźli ciało starszej kobiety, teraz "zawężają krąg okoliczności zbrodni"

Do zbrodni doszło w lipcu 2023 roku w jednym z mieszkań przy ulicy Broniewskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci ustalili, że do śmierci 78-latki przyczyniła się inna osoba.
- Kompleksowe czynności procesowe na miejscu zdarzenia, uzupełnione o badania patomorfologiczne wykazały jednocześnie, że 78-latka zginęła na skutek działania innej osoby. Na jej ciele ujawniono obrażenia w postaci ran kłutych, które miał zadać jej sprawca - podał nadkomisarz Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Pracujący na miejscu policjanci zabezpieczyli ślady, które zostały przekazane i poddane dalszej analizie w specjalistycznych laboratoriach kryminalistycznych. Do wyjaśnienia sprawy zaangażowano ekspertów i biegłych z zakresu medycyny sądowej i palinologii kryminalistycznej.
- W śledztwie przeprowadzono wiele czynności - przesłuchań, oględzin czy eksperymentów procesowych. Wiele z nich, z uwagi na poziom zaawansowania i szczegółowość może trwać tygodniami, a nawet miesiącami - podkreślił policjant.
"Zawężają krąg", "wskazują konkretny kierunek"
"Ostatnie wyniki przeprowadzonych ekspertyz oraz zebrane i zweryfikowane informacje zawężają krąg okoliczności tej strasznej zbrodni. Ustalenia śledczych wskazują konkretny kierunek, na którym koncentrują się podejmowane przez lubuskich kryminalnych działania" - zaznaczono w komunikacie.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubuska Policja