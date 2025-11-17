W 2023 roku znaleźli ciało starszej kobiety, teraz "zawężają krąg okoliczności zbrodni"

Policjanci pracują nad rozwikłaniem okoliczności śmierci 78-latki

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zbrodni doszło w lipcu 2023 roku w jednym z mieszkań przy ulicy Broniewskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci ustalili, że do śmierci 78-latki przyczyniła się inna osoba.

- Kompleksowe czynności procesowe na miejscu zdarzenia, uzupełnione o badania patomorfologiczne wykazały jednocześnie, że 78-latka zginęła na skutek działania innej osoby. Na jej ciele ujawniono obrażenia w postaci ran kłutych, które miał zadać jej sprawca - podał nadkomisarz Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci pracują nad rozwikłaniem okoliczności śmierci 78-latki Źródło: Lubuska Policja

Pracujący na miejscu policjanci zabezpieczyli ślady, które zostały przekazane i poddane dalszej analizie w specjalistycznych laboratoriach kryminalistycznych. Do wyjaśnienia sprawy zaangażowano ekspertów i biegłych z zakresu medycyny sądowej i palinologii kryminalistycznej.

- W śledztwie przeprowadzono wiele czynności - przesłuchań, oględzin czy eksperymentów procesowych. Wiele z nich, z uwagi na poziom zaawansowania i szczegółowość może trwać tygodniami, a nawet miesiącami - podkreślił policjant.

"Zawężają krąg", "wskazują konkretny kierunek"

"Ostatnie wyniki przeprowadzonych ekspertyz oraz zebrane i zweryfikowane informacje zawężają krąg okoliczności tej strasznej zbrodni. Ustalenia śledczych wskazują konkretny kierunek, na którym koncentrują się podejmowane przez lubuskich kryminalnych działania" - zaznaczono w komunikacie.

Policjanci pracują nad rozwikłaniem okoliczności śmierci 78-latki Źródło: Lubuska Policja

Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.

OGLĄDAJ: Incydenty na kolei. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24