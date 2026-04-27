Lubuskie Płonie XVIII-wieczny pałac

Do zdarzenia doszło w okolicach Sulęcina Źródło: Google Earth

- Gdy strażacy dojechali na miejsce poddasze pałacu było już w ogniu. Na razie pożar nie jest jeszcze opanowany. Działania są prowadzone z zewnątrz. Powodem jest gęste zadymienie oraz skomplikowany układ komunikacyjny budynku - powiedział nam mł. bryg. Rafał Sobczak, rzecznik sulęcińskiej straży pożarnej.

Płonie budynek z XVIII wieku Źródło: PSP Sulęcin

Nikogo nie było w środku

Prawdopodobnie ogień najpierw pojawił się na niższych kondygnacjach, a potem rozprzestrzenił się na część poddasza i dachu.

- Ze względów bezpieczeństwa w pierwszej fazie akcji roty rozpoczęły działania na zewnątrz budynku, a potem zaczęły wchodzić do środka. Na razie trudno określić, kiedy pożar zostanie całkowicie opanowany i dogaszony. Na szczęście w środku budynku nikogo nie było, gdyż od pewnego czasu nie był on użytkowany - poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Dodał, że przyczyna pożaru nie jest znana. Po zakończeniu działań gaśniczych jej ustaleniem zajmie się policja wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa.

Na miejscu pracują strażacy z Sulęcina i z sąsiednich powiatów.

W rejestrze zabytków

Pałac w Garbiczu jest wpisany do rejestru zabytków. Został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Potem był przebudowywany. Od 1998 r. budynek został przekształcony przez nowego, prywatnego właściciela w hotel z restauracją oraz centrum konferencyjne.

Od pewnego czasu nic się w nim nie dzieje.

Na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej Źródło: PSP Sulęcin

