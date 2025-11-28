Logo strona główna
Lubuskie

Dwie atrapy ładunków wybuchowych na torach

Tory kolejowe, na których znaleziono tajemnicze pakunki
Atrapy ładunków wybuchowych na torach kolejowych pod Słubicami
Źródło: TVN24
Pod Słubicami (Lubuskie) na torach kolejowych znaleziono dwa tajemnicze przedmioty. Policja przekazała, że są to atrapy ładunków wybuchowych.

Policjanci ze Słubic około godziny 10 zostali powiadomieni przez pracownika kolei, że w rejonie torowiska w okolicach miejscowości Gajec (powiat słubicki) na linii kolejowej między Rzepinem a Kunowicami znajduje się przedmiot przypominający ładunek wybuchowy.

- Pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe, dróżnik obchodowy, który w obowiązkach ma obchód wzdłuż torów i sprawdzenie ich na wyznaczonych odcinkach, między Jerzmanicami Lubuskimi a Drzeńskiem odkrył podejrzanie wyglądający przedmiot przyczepiony do torów. Wezwał policjantów - informuje Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego.

Na miejscu pojawiły się służby, w tym kontrterroryści z Gorzowa Wielkopolskiego, którzy przejęli ten przedmiot.

- Pracownik kolei zareagował bardzo dobrze, natychmiast o całym znalezieniu poinformował odpowiednie służby. Na miejscu szybko pojawili się policjanci. Przedmiot sprawdzili pirotechnicy i stwierdzili, że jest to atrapa ładunku wybuchowego nie stanowiąca żadnego zagrożenia. Został poddany oględzinom przez technika kryminalistyki i zabezpieczony - przekazuje Maciej Kimet, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Klatka kluczowa-60537
Tajemnicze przedmioty na torach. "Nie stanowiły żadnego niebezpieczeństwa"
Źródło: TVN24

Po godzinie 16 służby poinformowały o znalezieniu drugiego podobnego przedmiotu. Znajdował się kilkaset metrów dalej. Znaleźli go policjanci.

- Po sprawdzeniu okazało się, że również jest to atrapa. Przedmioty zostały zabezpieczone. Teraz policjanci prowadzą działania, które mają na celu ustalenie, kto jest odpowiedzialny za podłożenie tych atrap ładunków wybuchowych - przekazał Pawlak.

Tory kolejowe, na których znaleziono tajemnicze pakunki
Tory kolejowe, na których znaleziono tajemnicze pakunki
Źródło: TVN24

Służby w akcji

Na miejscu pracowali policjanci, saperzy i strażacy.

Linia kolejowa, na której znaleziono przedmiot, była nieprzejezdna do około godziny 17.

- Ruch pociągów został wstrzymany, natomiast nie utrudniło to w znaczący sposób przejazdu pociągów, zarówno towarowych jak i osobowych. Jest równoległa trasa przez Rzepin, przez którą te pociągi zostały puszczone - wyjaśnił Pawlak.

Naboje karabinowe na torach. "Próba sprawdzania reakcji służb"
Naboje karabinowe na torach. "Próba sprawdzania reakcji służb"

Poznań
Autorka/Autor: FC/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

