Sytuacja w Szprotawie (Lubuskie) jest coraz trudniejsza. Ze względów bezpieczeństwa zakończono umacnianie wałów. Jak informuje burmistrz Mirosław Gąsik, połowa miasta jest już pod wodą. Na razie wody jest do kostek, a w niektórych miejscach sięga już do kolan.

Według pomiarów IMGW z godziny 12, stan rzeki Bóbr w Szprotawie osiągnął już 466 centymetrów. Rano, około godziny 10 było to jeszcze 455 centymetrów. Stan alarmowy wynosi 250 centymetrów.

"Na terenie miasta i południowej części gminy Szprotawa wody Bobru wzbierają nieustannie. Jest jej więcej, aniżeli prognozował to wczoraj IMGW. Stan alarmowy przekroczyła dziś też rzeka Szprotawa" - przekazał magistrat w Szprotawie.

Jeszcze przed południem urzędnicy informowali o miejscowych podtopieniach na ulicach: Zamkowej, Waryńskiego, 3 Maja, Młynarskiej, Kościuszki. Woda pojawił się również w okolicy ulicy Słonecznej, gdzie mieszkańcy i strażacy umacniali wał przeciwpowodziowy. Teraz najtrudniejsza sytuacja jest na Osiedlu Piastowskim.

"Obawiamy się czarnego scenariusza"

Tuż przed godziną 14 burmistrz Szprotawy przekazał w mediach społecznościowych o podjęciu ważnych decyzji. - Sytuacja bardzo się pogarsza. Woda przyrasta, wały są nasiąknięte. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi odstępujemy od umocnienia wałów. Zamknęliśmy główne ulice w Szprotawie. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu drogi wjazdowej: krajowej nr 12 oraz wojewódzkiej 297. Nie ma już wjazdu do Szprotawy, trzeba korzystać z objazdów – przekazał burmistrz Mirosław Gąsik w rozmowie z Nadią Rulak z TVN24.

Jak dodał Gąsik, około połowa miasta jest już pod wodą. Na razie sięga ona głównie do kostek, choć są miejsca, gdzie jest jej i do kolan jak na wspomnianym Osiedlu Piastowskim. - Czekamy na rozwój wydarzeń. To wszystko dynamicznie się zmienia. Są takie miejsca, gdzie woda się przelewa i jest tam silny nurt, więc to utrudnia działania. Teraz bronimy stacji uzdatniania wody. Tam są wszystkie siły teraz przeznaczone - mówi Gąsik.

Służby skupiają się również na obronie miejscowej oczyszczalni ścieków. - Jest otoczona wodą, która zaczyna niebezpiecznie podchodzić wyżej. Obawiamy się tutaj czarnego scenariusza, który przewiduje, że woda wedrze się do tego obiektu. Byłaby to katastrofa ekologiczna i socjalna. Miasto przestałoby mieć miejsce odbioru ścieków - podkreśla burmistrz.

W obronę strategicznych miejsc w mieście zaangażowane jest wojsko. - Był taki pomysł, żeby częściowo wysadzić wały, żeby wodę skierować na tereny dawnego żwirowiska ale po rozmowie z wojewodą i Wodami Polskimi nie mamy zgody na to. Obawiają się, że rozszczelnienie wałów może pójść kaskadowo w inne miejsca - tłumaczy Gąsik i dodaje: - Dużym zaskoczeniem dal nas jest to, że woda rozkłada się zupełnie inaczej niż podczas powodzi w 1997. I to mmo że poziom jest podobny, to woda inaczej się zachowuje. Pewnie po wszystkim będziemy prowadzili analizy, dlaczego tak się dzieje.

Nie będą już bronić wału

Tuż przed godziną 14 burmistrz wraz z wojewodą lubuskim podjęli decyzję o odstąpieniu od ochrony wału koło pobliskich Dziećmiarowic. Żeby złagodzić napływ wody na Szprotawę "planowo zostanie zalany obszar między Nową Kopernią a Bobrowicami".

W Dziećmiarowicach burmistrz zarządził ewakuację mieszkańców najbardziej zagrożonych domostw.

Woda zdatna do picia

Spółka Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja poinformowała w samo południe, że na razie woda z ujęcia w Szprotawie jest zdatna do picia. "W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy o zabezpieczenie odpowiednich ilości wody pitnej, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć z jakimi skutkami powodzi będziemy musieli się zmierzyć" - przekazano w komunikacie w mediach społecznościowych spółki.

W związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym na terenie gminy Szprotawa, burmistrz wyraził zgodę na zawieszenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych.

Przekroczone stany sześciu rzek

W województwie lubuskim przekroczenia stanów alarmowych w poniedziałek rano były notowane na Bobrze w Szprotawie i w Żaganiu. W Łozach stan alarmowy nieznacznie przekroczyła Kwisa. Obecnie nie ma podtopień – poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak.

Z danych podanych przez IMGW z godz. 8 we wtorek wynikało, że Bóbr w Szprotawie przekraczał stan alarmowy o 198 cm, a Szprotawa o 19 cm. W Żaganiu stan alarmowy na Bobrze był przekroczony o 151 cm, a w Nowogrodzie Bobrzańskim o 4 cm. Nysa Łużycka w Przewozie była 90 cm powyżej stanu alarmowego, a Kwisa w Łozach o 159 cm. - W Małomicach, Szprotawie i Żaganiu nad Bobrem przemieszcza się fala wezbrania z południa kraju. Wszędzie tam podjęto niezbędne działania, zabezpieczane są wały i inne newralgiczne miejsca oraz jest gotowość do ewentualnej ewakuacji mieszkańców z zagrożonych terenów – powiedział dyrektor biura wojewody lubuskiego. Jak poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, z obserwacji i najnowszych prognoz wynika, że kulminacja fali na Bobrze dotrze do Lubuskiego we wtorek (17 września) i będzie niższa niż prognozowano jeszcze kilka dni temu. Dodał, że z informacji PSP wynika, że Bóbr może się jeszcze podnieść o 30-40 cm, a potem woda powinna zacząć opadać. - Obecnie nie ma większego zagrożenia dla mieszkańców Szprotawy. Oczywiście możliwe są lokalne podsiąki i woda może pojawiać się w piwnicach domów przy samym Bobrze, ale wały wytrzymują i rzeka nie wylewa. Pilnujemy, by przy mostach nie tworzyły się zatory spiętrzające wodę, kiedy do nich dochodzi, usuwamy je na bieżąco – powiedział mł. bryg. Kaniak. Dodał, że Żaganiu i Małomicach Bóbr znacząco przekracza stan alarmowy, ale mieści się w korycie i nie zalewa miast. Tam także mogą występować podsiąki. - Podobnie sytuacja wygląda w przypadku miejscowościach przy Nysie Łużyckiej i Kwisie. Wszędzie tam jesteśmy i monitorujemy sytuację oraz pomagamy mieszkańcom, m.in. pilnując, by nie tworzyły się zatory przy mostach czy też umacniając wały – powiedział rzecznik lubuskiej PSP. W związku z sytuacją hydrologiczną na Bobrze i Kwisie alarmy przeciwpowodziowe obowiązują dla gmin: Szprotawa, Małomice oraz w mieście i gminie Żagań. W przypadku Nysy Łużyckiej pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w gminach: Przewóz, Trzebiel, Łęknica i Brody. W Żaganiu, Szprotawie i Małomicach nadal są zawieszone zajęcia w publicznych przedszkolach i szkołach.

