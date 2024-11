Uciekał przed policją, wjechał pod prąd na jedną z ulic, uderzył w ogrodzenie

Lubuscy policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej 27-latka w Bytnicy. Kierowca zaczął uciekać. Wjechał pod prąd na jedną z ulic, uderzył w ogrodzenie i próbował uciec pieszo. Po zatrzymaniu wyszło na jaw, że mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów i miał przy sobie narkotyki.

Do zdarzenia doszło 28 października w Bytnicy. Policjanci postanowili zatrzymać kierowcę Volkswagena Golfa do kontroli. Gdy mężczyzna zjechał na posesję, mundurowi poinformowali go o kontroli i nakazali zatrzymanie się. Kierujący zignorował polecenie i zaczął uciekać.