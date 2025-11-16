Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Siedział bez ruchu, nie mógł latać. Bielik potrzebował pomocy

Bielikowi udzielono szybko pomocy
Wyczerpanego bielika dostrzegł nadleśniczy
Źródło: FB/Nadleśnictwo Babimost
W Nadleśnictwie Babimost (Lubuskie) znaleziono osłabionego bielika. Ptak potrzebował natychmiastowej pomocy. Trafił do Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W czwartek podczas obchodu leśniczy z Nadleśnictwa Babimost natknął się na osłabionego bielika. Ptak siedział bez ruchu w poszyciu leśnym i nie był w stanie latać. Wszystko wskazywało na to, że potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Bielika znaleziono na terenie Nadleśnictwa Babimost
Bielika znaleziono na terenie Nadleśnictwa Babimost
Źródło: FB- Nadleśnictwo Babimost

"Dzięki sprawnej reakcji służb nadleśnictwa, bielik został szybko zabezpieczony i przewieziony do Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, mieszczącego się w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze. Tam trafił pod opiekę specjalistów i został przyjęty na leczenie oraz rehabilitację"– poinformowało Nadleśnictwo Babimost w mediach społecznościowych.

Co wiadomo o nowym podopiecznym azylu? Ustalono, że odnaleziony bielik to samica, którą w 2002 roku zaobrączkował w Kolnie profesor Tadeusz Mizera. "Po przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono urazów, jedynie problem ze szponem. Ptak otrzyma kroplówkę i witaminy. O dalszych losach bielika będziemy informować na bieżąco" – przekazało nadleśnictwo.

Bielikowi udzielono szybko pomocy
Bielikowi udzielono szybko pomocy
Źródło: FB - Nadleśnictwo Babimost

Nasz największy ptak drapieżny

Bielik to nasz największy ptak drapieżny. Rozpiętość jego skrzydeł może dochodzić prawie do 2,5 metra. Bieliki na wierzchołkach drzew budują ogromne gniazda, których ciężar może dochodzić nawet do jednej tony. Gniazda te są pod ścisłą ochroną. W ich pobliżu nie można wykonywać żadnych prac leśnych ani wycinać drzew.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FB - Nadleśnictwo Babimost

Udostępnij:
Czytaj także:
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
WARSZAWA
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Intensywne opady, przejściowo śniegu. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Gwiazdy tenisa mają dość. Jasne żądanie
Najnowsze
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o Nawrockim: szuka wszędzie wojny
Polska
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
METEO
imageTitle
Historyczny triumf Braathena na stoku. "Vamos, Brasil"
EUROSPORT
Zabieg chirurgiczny
Od roku bolał go brzuch, okazało się, że ma 16-kilogramowego guza
Lublin
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
BIZNES
Zatrzymali też innych kierowców
Zwrócili na siebie uwagę, bo jechali bez kasków i świateł. Kierowca był pijany
Lublin
Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności
Groził, że podpali dom. Matka zadzwoniła na policję
Lublin
Obóz koncentracyjny w Dachau
Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni "zniknęła"
Polska
imageTitle
Kapitalna walka na ostatnim etapie. Polak wicemistrzem świata
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty"
Polska
Tommy Robinson i Dominik Tarczyński
FAŁSZWięzienie "za ujawnienie gwałtów"? Jak łamał prawo gość europosła PiS
Michał Istel
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
METEO
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Ewakuowano pasażerów, na miejscu służby
WARSZAWA
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
BIZNES
Chcą wykorzystać naturalne bariery do tworzenia Tarczy Wschód
Dzika przyroda jako element zielonej Tarczy Wschód
Białystok
Mateusz Kowalski
Porwał się z gitarą na Chopina i ma szansę na Grammy
Tomasz-Marcin Wrona
Parafia św. Stanisława BM w Żerkowie
Wikary nie żyje, proboszcz stanie przed sądem
Poznań
pap_20250815_2IP
Jest "dobry szlak", ale spotkanie "odłożone na jakiś czas"
Świat
Wołodymyr Zełenski, Alexander Stubb
Prezydent Finlandii: Europa potrzebuje "sisu"
Świat
imageTitle
Norweska legenda chce wrócić do sportu. Zaskakujące nowe barwy
EUROSPORT
Susza
Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz
METEO
shutterstock_2685043909
Tego produktu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć
BIZNES
Przenośne centrum nurkowe pod apartamentem
Skok na głęboką wodę. Nurkowie zdobyli "podwodne Mount Everest"
Filip Czekała, Paweł Łabęda
imageTitle
Kluczowy mecz dla Polaków i niespodziewany ruch UEFA
EUROSPORT
Przejście graniczne w Boborownikach
Otworzą przejścia graniczne. Były zamknięte przez kilka lat
Białystok
imageTitle
Kiedy i o której mecz Malta - Polska w eliminacjach mistrzostw świata?
EUROSPORT
Policyjny alkomat (ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)
Sprawca kolizji odjechał z mandatem, a poszkodowana stanie przed sądem
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica