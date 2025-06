83-latek najpierw oblał wrzątkiem, później zaatakował nożem

Zamość Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę po południu, ale policja poinformowała o nim dopiero teraz. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z mieszkań na terenie Zamościa, gdzie miało dojść do awantury pomiędzy mieszkającymi tam krewnymi.

"Na miejscu policjanci zastali rannego 66-latka. Mężczyzna wymagał pomocy medycznej, załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. W mieszkaniu był również 83-latek. Jak się okazało, to właśnie on podczas kłótni z 66-letnim krewnym najpierw oblał go wrzącą wodą z czajnika, a później zadał kilka ciosów nożem w klatkę piersiową, przedramię oraz policzek" - zrelacjonowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z policji w Zamościu.

Mężczyzna został aresztowany Źródło: KMP Zamość

Grozi mu dożywocie

83-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W czasie zdarzenia był trzeźwy, z kolei pokrzywdzony 66-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił przedstawić 83-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi nawet dożywotnie więzienie.

W środę zamojski sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował podejrzanego 83-latka na trzy miesiące.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo