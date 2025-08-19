Logo strona główna
Lublin

Wyszedł przed płot, zginął od kuli myśliwego. Burza po słowach prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej

Mężczyzna wyszedł przed swoją posesję
Myśliwy myślał, że strzela do dzika. Odpowie za zabójstwo
Źródło: TVN24
Prokuratura wnioskuje o areszt dla myśliwego, który zastrzelił mieszkańca Lubelszczyzny. Mężczyzna miał tłumaczyć, że myślał, że strzela do dzika. Usłyszał zarzut zabójstwa. Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, złożył kondolencje rodzinie "zmarłego mężczyzny", a to wywołało falę oburzenia. "Warto być precyzyjnym w takich komunikatach" - skomentowała posłanka Paulina Matysiak.

40-letni myśliwy, biorący udział w polowaniu, śmiertelnie postrzelił 60-latka, który w nocy wyszedł przed swoją posesję. Jak tłumaczył później, miał go pomylić z dzikiem.

Do tego zdarzenia na platformie X odniósł się Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

"W związku z tragicznym wydarzeniem w powiecie lubartowskim, z udziałem myśliwych będących na polowaniu, chciałbym przede wszystkim złożyć rodzinie zmarłego mężczyzny najszczersze kondolencje. Jest to niewyobrażalna tragedia, która nigdy nie powinna się wydarzyć i wiem, że nie ma w tej chwili żadnych stosownych słów, które potrafią w jakikolwiek sposób oddać ogrom nieszczęścia, które spotkało rodzinę zmarłego" - napisał na portalu X Marcin Możdżonek. W dalszej części wpisu przekazał, że Polski Związek Łowiecki "niezwłocznie uruchomił wszelkie procedury wyjaśniające tę sytuację". "Jesteśmy do dyspozycji organów ścigania" - dodał. Zapewnił też, że winni poniosą konsekwencje. "Nie ma żadnego wytłumaczenia ani tym bardziej usprawiedliwienia dla takich działań wśród myśliwych!" - zaznaczył.

Internauci, między innymi posłanka Paulina Matysiak (partia Razem), w komentarzach wytykali Możdżonkowi, że mężczyzna nie zmarł, ale został zabity. "Warto być precyzyjnym w takich komunikatach" - dodała posłanka.

Zwrócili też uwagę na zwrot "tragiczne wydarzenie". "Trudno nazwać wydarzeniem sytuację, w której ktoś strzelał w pobliżu zabudowań do człowieka i tłumaczy się głupio że myślał że to dzik" - napisał jeden z komentujących.

Możdżonek: "bez gospodarki łowieckiej zwierzęta by nas zjadły". Eksperci: absurd, niepoważna wypowiedź

Krzysztof Jabłonowski

Prezes NRŁ: nie można pomylić człowieka ze zwierzyną

Przed kamerą TVN24 prezes NRŁ był bardziej stanowczy. - Nie można pomylić człowieka ze zwierzyną. Takie tłumaczenie to tylko i wyłącznie linia obrony oskarżonego, który już wie, że dokonał strasznej zbrodni, że popełnił życiowy błąd, że odebrał komuś życie albo zdrowie i tylko w ten sposób można na to patrzeć. Regulamin polowań i prawo mówi jasno: strzelamy tylko i wyłącznie do rozpoznanego celu. Jeżeli ktoś się tłumaczy, że pomylił cokolwiek lub kogokolwiek, co gorsza, z dzikiem, to znaczy, że tam zostało złamane prawo - powiedział Możdżonek. I dodał: - Stracił życie człowiek, ojciec, dziadek, jesteśmy tym wstrząśnięci i zdruzgotani.

Możdżonek
Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. "Stracił życie człowiek, ojciec dziadek, jesteśmy tym wstrząśnięci i zdruzgotani"
Źródło: TVN24

Myślał, że strzela do dzika

Do zdarzenia doszło w nocy w sobotę (16 sierpnia) w miejscowości Młyniska na terenie gminy Michów w powiecie lubartowskim. W godzinach 22-23 odbywało się tam polowanie. Uczestniczyło w nim trzech myśliwych, którzy rozstawili się na polu kukurydzy należącym do jednego z nich, gdzie zlokalizowali dzika.

Pole znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie posesji. W pewnym momencie mieszkający tam 60-letni mężczyzna obudził się, bo usłyszał przejeżdżający drogą samochód, wyszedł przed posesję i stanął przed furtką. W tym czasie jeden z myśliwych, myśląc, że strzela do dzika, oddał w jego kierunku strzał - trafił mężczyznę w okolicę klatki piersiowej. Po tym, jak 40-letni strzelający zorientował się, że doszło do pomyłki, na miejsce wezwał służby ratunkowe, ale rannemu nie udało się pomóc i zmarł.

Śledczy na miejscu zabezpieczyli broń i odzież uczestników polowania oraz dokumentację, która ma pomóc ustalić, czy myśliwi posiadali zezwolenia. Ustalane będzie również, z jakiej odległości i z jakiego kierunku padł strzał.

Odpowie za zabójstwo

40-letni Sławomir A. usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Jak w poniedziałek przekazała prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, podejrzany "przewidując, że obrany przez niego cel może być człowiekiem i godząc się na to", działał w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia człowieka. Jak ustalili śledczy, bez dokładnego osobistego rozpoznania zwierzyny i przy wykorzystaniu lunety celowniczej Sławomir A. oddał strzał z długiej broni myśliwskiej w kierunku pokrzywdzonego.

Według ustaleń 60-latek stał przed bramą swojej posesji, która była oświetlona przez szpaler lamp solarnych. Mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku rany postrzałowej klatki piersiowej i prawego przedramienia.

Policja zabezpieczała ślady na miejscu
Policja zabezpieczała ślady na miejscu
Źródło: TVN24

- Prokurator uznał, że posiadany przez podejrzanego sprzęt umożliwiał mu rozpoznanie celu, do którego strzela. To, że go nie rozpoznał, dowodzi, że działał w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia. Oznacza to, że wprawdzie nie chciał zabić, ale godził się na taki skutek. Można powiedzieć, że nie rozpoznając tego celu, godził się, że strzeli do człowieka - wyjaśniła prokurator Dębiec.

Za zabójstwo grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.

Będzie wniosek o areszt

Prokuratura zawnioskuje o trzymiesięczny areszt dla 40-latka. - Prokurator uznał, że jest on niezbędny ze względu na okoliczności - w tym również wyjaśnienia podejrzanego - które nie do końca są jasne, logiczne, czasami zawierają sprzeczności - powiedziała Dębiec.

Dodała, że istnieje wiele kwestii wymagających wyjaśnienia w ramach izolacji procesowej podejrzanego. - Na przykład chociażby obecność w czasie tego zdarzenia małoletniego syna podejrzanego, który był jedynym świadkiem - podkreśliła.

Dopytywana wskazała, że w polowaniu brały udział trzy osoby dorosłe, ale obecny był również - razem ze swoim ojcem - małoletni syn podejrzanego.

Śledczy nie komentują, czy 40-latek przyznał się do winy.

Polowali na polu kukurydzy
Polowali na polu kukurydzy
Źródło: TVN24

Oddał strzał z "pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego"

Zdaniem śledczych Sławomir A. oddał strzał z "pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego".

Odnosząc się do zamiaru ewentualnego, prokurator uznał, że okolica była znana podejrzanemu, a przed polowaniem dokonał on rekonesansu terenu, przy czym wjechał na obszar polowania właśnie od strony zabudowań. Według ustaleń miał oddawać strzały z ambony zwróconej w kierunku przeciwnym do budynków.

- Tymczasem sprawca wiedział, że strzela wzdłuż drogi w kierunku zabudowań mieszkalnych oraz do niezidentyfikowanego należycie przez siebie obiektu, którym okazał się człowiek. Można powiedzieć, że oddał strzał z pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego w takiej sytuacji - podkreśliła prokurator.

- W związku z tym, że nie upewnił się, czy jest to zwierzę, czy człowiek, musiał liczyć się z tym - to znaczy przewidywał i godził się - że może strzelić do człowieka - dodała.

40-latek został zatrzymany przez policję
40-latek został zatrzymany przez policję
Źródło: KPP Lubartów

Szwagier zastrzelonego 60-latka: jak można było pomylić człowieka z dzikiem

Reporter TVN24 był na miejscu zdarzenia. Rozmawiał ze szwagrem zastrzelonego 60-latka.

Mężczyzna dziwił się, jak można było pomylić człowieka z dzikiem. - Tym bardziej że zaczął strzelać w kierunku budynku. Co prawda, było ciemno, ale przy płocie świecą się lampy - co prawda, solarne, ale się świecą. Zawsze coś widać. To naprawdę dziwna sprawa - stwierdził.

Mężczyzna zginął przed swoją posesją
Mężczyzna zginął przed swoją posesją
Źródło: Kontakt24
Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

