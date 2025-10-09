Spadł kolejny balon, policja na miejscu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Tyszowce w powiecie tomaszowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o balonie tomaszowska policja otrzymała dzisiaj (9 października). Spadł w okolicy miejscowości Tyszowce. "To na trasie Łaszczów - Telatyn" - przekazała nam policja.

Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że najprawdopodobniej jest to balon przemytniczy.

Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Kolejny obiekt na Tyszowcami. Służby rozpoczynają poszukiwania. Ukraińska kontrabanda? Posted by MIASTOtyszowce on Wednesday, October 8, 2025 Rozwiń

Jako pierwszy informację o balonie podał portal Onet.pl.

Balony lecą ze wschodu

Od kilku dni na portalu tvn24.pl regularnie informujemy o balonach meteorologicznych, do których przemytnicy doczepiają kontrabandę, najczęściej papierosy.

Czasami - jak w Wysokiej Mazowieckiej na Podlasiu - balony przemytników doprowadzają do poważnych szkód. W poniedziałek balon rozbił się na dachu garażu jednej z posesji. Policja, która przyjechała na miejsce, zabezpieczyła 30 tysięcy papierosów bez znaków akcyzy.

Major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej opowiada, że tylko na terenie jednego województwa zdarza się, że nad granicą przelatuje kilkanaście balonów.

- Wynika to z tego, że przemytnicy szukają nowych sposobów na przemyt nielegalnych towarów, takich jak papierosy, z Białorusi do Polski. Jest to spowodowane utrudnieniami w przemycie przez zieloną granicę oraz zamknięciem większości przejść granicznych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Balony stały się nowym elementem i sposobem przemycania papierosów, a ich liczba bardzo wyraźnie wzrosła w tym roku. Przed kryzysem na granicy i wojnie na Ukrainie ta metoda działania niemal nie była używana przez przemytników - opowiada major Zdanowicz.

Rzeczniczka dodaje, że od początku roku tylko na terenie, za który odpowiada Podlaski Oddział Straży Granicznej, odnotowano ponad 100 zdarzeń związanych z nielegalnym przemytem przy pomocy balonów meteorologicznych.

- Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów przemycanych przez granicę w ten sposób wynosiła łącznie ponad 2,5 miliona złotych - podkreśla rzeczniczka.

Major Zdanowicz zaznacza, że procedura działania sprawców wygląda następująco: balon jest puszczany z nadajnikiem, a osoby po polskiej stronie, które mają odebrać paczki, wiedzą, gdzie te pakunki spadają.

- Kiedy wieje wiatr wschodni, czyli w kierunku zachodu, takich zdarzeń przybywa. Pojawienie się takiego wiatru jest sygnałem alarmowym dla funkcjonariuszy - podkreśla rozmówczyni tvn24.pl.