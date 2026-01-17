Matka i córka zginęły w pożarze domu

Policja z Łęcznej wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło w piątek po godzinie 9:00 w miejscowości Jaszczów Kolonia w powiecie łęczyńskim.
Gdy służby dotarły na miejsce, wewnątrz budynku panowało silne zadymienie. "Na zewnątrz ewakuowali dwie nieprzytomne osoby. Załoga pogotowia stwierdziła ich zgon" - przekazał rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek.
W ogniu zginęły dwie kobiety w wieku 89 i 59 lat. Jak podała policja, to matka i córka.
Na miejscu pracowali strażacy, policjanci i prokurator. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.
