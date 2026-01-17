Logo strona główna
Lublin

Matka i córka zginęły w pożarze domu

W miejscowości Jaszczów Kolonia w domu znaleziono ciała dwóch kobiet
Matka i córka zginęły w pożarze domu
Tragedia na Lubelszczyźnie. Dwie kobiety w wieku 89 i 59 lat zginęły w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Jaszczów Kolonia. To matka i córka.

Policja z Łęcznej wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło w piątek po godzinie 9:00 w miejscowości Jaszczów Kolonia w powiecie łęczyńskim.

W miejscowości Jaszczów Kolonia w domu znaleziono ciała dwóch kobiet
W miejscowości Jaszczów Kolonia w domu znaleziono ciała dwóch kobiet
Źródło: Policja Lubelska

Gdy służby dotarły na miejsce, wewnątrz budynku panowało silne zadymienie. "Na zewnątrz ewakuowali dwie nieprzytomne osoby. Załoga pogotowia stwierdziła ich zgon" - przekazał rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek.

W ogniu zginęły dwie kobiety w wieku 89 i 59 lat. Jak podała policja, to matka i córka.

Na miejscu pracowali strażacy, policjanci i prokurator. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.

TVN24 HD
Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Lubelska

LubelskiepożarPolicjaStraż pożarna
