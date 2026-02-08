Tomaszów Lubelski Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z komendy w Tomaszowie Lubelskiem dostali zgłoszenie o psie, który leżał na polu i nie mógł wstać.

Na miejscu okazało się, że zwierzę było osłabione oraz zziębnięte, a nie mogło się ruszyć, bo miało uraz tylnej łapy. Funkcjonariusze wzięli psa na ręce, okryli go i przez pola przenieśli do radiowozu.

Policjanci uratowali psa Źródło: KPP Tomaszów Lubelski

Ogłosiła, że szuka psa, który uciekł z posesji

Zaczęli też ustalać, do kogo należy zwierzę.

"W mediach społecznościowych odnaleźli ogłoszenie o zaginionym psie, który miał uciec z posesji. Właścicielka czworonoga prosiła o pomoc w jego odnalezieniu. Okazało się, że pies z ogłoszenia był tym, którego odnaleźli funkcjonariusze" – pisze w komunikacie młodszy aspirant Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Mundurowi dotarli do właścicielki i przekazali jej czworonoga.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Tomasz Mikulicz