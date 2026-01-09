Nastolatek potrącił nastolatkę na pasach. Nagranie

19-latek potrącił 16-latkę na pasach Źródło: KPP w Tomaszowie Lubelskim

Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący renault jechał w kierunku Zamościa i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na pasach. W wyniku uderzenia 16-latka została ranna. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła poszkodowaną do szpitala w Tomaszowie Lubelskim.

19-latek był trzeźwy. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Nagranie "ku przestrodze"

Lubelscy policjanci opublikowali w internecie nagranie z monitoringu, pokazujące moment potrącenia. Jak podkreślają, ma ono być przestrogą dla kierowców i pieszych. Na filmie (z rejestratora umieszczonego w aucie, które zatrzymało się przed przejściem) widać, jak zakapturzona piesza wchodzi na ulicę. Przechodzi przez zaśnieżoną jezdnię, w pewnym momencie zostaje potrącona przez nadjeżdżający samochód.

- Każdy kierowca, który dojeżdża do oznakowanego przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Należy zwolnić i obserwować otoczenie tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu - przypomina młodsza aspirant Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. I apeluje do pieszych, by w trudnych warunkach pogodowych upewniali się, że kierowcy zdążyli ich zauważyć i zatrzymać pojazd przed pasami.