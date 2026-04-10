Lublin

Wierzył, że inwestuje. 19-latce przekazał ponad milion złotych

19-latce grozi 10 lat więzienia
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło: cert.pl
76-latek wierzył, że inwestuje. 19-latce przekazał osobiście w sumie ponad milion złotych w gotówce. Została zatrzymana, grozi jej 10 lat więzienia.

Mężczyzna natrafił w serwisie społecznościowym na ogłoszenie zachęcające do inwestowania. Wkrótce skontaktowała się z nim kobieta, podająca się za opiekuna inwestycyjnego.

"Pod jej kierunkiem stopniowo angażował się w kolejne 'inwestycje' - początkowo na rynku polskim, a następnie zagranicznym, między innymi tureckim i argentyńskim. Kilka razy przekazywał gotówkę osobom wskazanym przez rozmówczynię. Do spotkań dochodziło w umówionych miejscach na terenie powiatu świdnickiego, a przekazanie pieniędzy odbywało się po uprzednim ustaleniu hasła. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy ustalono, że dojdzie do kolejnego przekazania gotówki" - informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka z policji w Świdniku.

Zatrzymana po odebraniu pieniędzy

Tym razem pokrzywdzony przygotował 700 tysięcy złotych. Po pieniądze zgłosiła się 19-letnia Ukrainka. Policjanci zatrzymali ją chwilę po odebraniu gotówki.

"Okazało się, że kobieta kilka dni wcześniej odebrała od tego samego mężczyzny ponad 300 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w przestępczy proceder" - dodaje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka.

19-latce grozi 10 lat więzienia
19-latce grozi 10 lat więzienia
Źródło: KPP Świdnik

19-latka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Świdniku, gdzie usłyszała zarzuty oszustwa. Grozi jej do 10 lat więzienia, została aresztowana na trzy miesiące.

Policjanci nie informują, w jaki sposób dowiedzieli się o tym oszustwie ani ile w sumie "zainwestował" 76-latek.

Apelujemy o ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie w przypadku ofert znalezionych w internecie. Oszuści często wykorzystują zaufanie i brak doświadczenia, doprowadzając swoje ofiary do utraty znacznych oszczędności.
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Świdnik

