Wierzył, że inwestuje. 19-latce przekazał ponad milion złotych
Mężczyzna natrafił w serwisie społecznościowym na ogłoszenie zachęcające do inwestowania. Wkrótce skontaktowała się z nim kobieta, podająca się za opiekuna inwestycyjnego.
"Pod jej kierunkiem stopniowo angażował się w kolejne 'inwestycje' - początkowo na rynku polskim, a następnie zagranicznym, między innymi tureckim i argentyńskim. Kilka razy przekazywał gotówkę osobom wskazanym przez rozmówczynię. Do spotkań dochodziło w umówionych miejscach na terenie powiatu świdnickiego, a przekazanie pieniędzy odbywało się po uprzednim ustaleniu hasła. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy ustalono, że dojdzie do kolejnego przekazania gotówki" - informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka z policji w Świdniku.
Zatrzymana po odebraniu pieniędzy
Tym razem pokrzywdzony przygotował 700 tysięcy złotych. Po pieniądze zgłosiła się 19-letnia Ukrainka. Policjanci zatrzymali ją chwilę po odebraniu gotówki.
"Okazało się, że kobieta kilka dni wcześniej odebrała od tego samego mężczyzny ponad 300 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w przestępczy proceder" - dodaje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka.
19-latka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Świdniku, gdzie usłyszała zarzuty oszustwa. Grozi jej do 10 lat więzienia, została aresztowana na trzy miesiące.
Policjanci nie informują, w jaki sposób dowiedzieli się o tym oszustwie ani ile w sumie "zainwestował" 76-latek.
Apelujemy o ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie w przypadku ofert znalezionych w internecie. Oszuści często wykorzystują zaufanie i brak doświadczenia, doprowadzając swoje ofiary do utraty znacznych oszczędności.
