Stężyca. Chłopiec wjechał quadem pod busa. Śmigłowiec zabrał go do szpitala Źródło: Lubelska Policja

Do wypadku doszło w środę (13 sierpnia) przed godz. 14 w jednej z miejscowości w gminie Stężyca. Doszło tam do potrącenia dziecka.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, znajdujący się pod opieką swoich dziadków sześcioletni chłopiec poruszał się quadem i wyjechał nagle z bocznej drogi gruntowej na drogę powiatową. Tam zderzył się z nadjeżdżającym volkswagenem crafterem.

Sześciolatek poruszał się niewielkim quadem Źródło: Lubelska Policja

Kierujący busem był trzeźwy

"Na miejscu wypadku interweniowali policjanci, strażacy oraz zespól ratownictwa medycznego. Ranne dziecko śmigłowcem LPR zostało przetransportowane do szpitala w Lublinie" – pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Stan sześciolatka jest poważny. Kierujący busem 47-latek był trzeźwy.

Lądował śmigłowiec LPR Źródło: Lubelska Policja

Od początku wakacji w Lubelskiem było 16 wypadków z udziałem dzieci

Policja apeluje o ostrożność na drodze i opiekę nad dziećmi. Od początku wakacji na drogach województwa lubelskiego dzieci do 14. roku życia uczestniczyły łącznie w 16 wypadkach.

Z czego w 13 przypadkach byli ich sprawcami. Dziewięć wypadków było spowodowanych przez dzieci na hulajnogach.