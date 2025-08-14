Do wypadku doszło w środę (13 sierpnia) przed godz. 14 w jednej z miejscowości w gminie Stężyca. Doszło tam do potrącenia dziecka.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, znajdujący się pod opieką swoich dziadków sześcioletni chłopiec poruszał się quadem i wyjechał nagle z bocznej drogi gruntowej na drogę powiatową. Tam zderzył się z nadjeżdżającym volkswagenem crafterem.
Kierujący busem był trzeźwy
"Na miejscu wypadku interweniowali policjanci, strażacy oraz zespól ratownictwa medycznego. Ranne dziecko śmigłowcem LPR zostało przetransportowane do szpitala w Lublinie" – pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Stan sześciolatka jest poważny. Kierujący busem 47-latek był trzeźwy.
Od początku wakacji w Lubelskiem było 16 wypadków z udziałem dzieci
Policja apeluje o ostrożność na drodze i opiekę nad dziećmi. Od początku wakacji na drogach województwa lubelskiego dzieci do 14. roku życia uczestniczyły łącznie w 16 wypadkach.
Z czego w 13 przypadkach byli ich sprawcami. Dziewięć wypadków było spowodowanych przez dzieci na hulajnogach.
Autorka/Autor: tm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja