Lublin

Tragiczny wypadek na S17. Zmieniali koło, nie żyją

Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Panieńszczyzna
Źródło: Google Earth
Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S17 w miejscowości Sieprawice (Lubelskie). Nie żyje dwóch mężczyzn potrąconych przez ciężarówkę. Jej kierowca został zatrzymany.

Do wypadku doszło po północy z soboty na niedzielę w miejscowości Sieprawice na drodze ekspresowej S17 w kierunku Warszawy. Na miejscu interweniowały zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja.

Nie żyje dwóch mężczyzn

Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, samochód ciężarowy potrącił dwóch mężczyzn, którzy zmieniali koło w busie na pasie awaryjnym. Obaj nie żyją.

- Ofiary to mężczyźni w wieku 28 i 49 lat, którzy zmieniali koło w busie. Miejsce wymiany opony zostało przez nich poprawnie zabezpieczone trójkątem awaryjnym. Sprawca zdarzenia został zatrzymany - przekazała Beata Kieliszek, dyżurna Zespołu Prasowego KWP w Lublinie.

Po wypadku droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana. Po godzinie 6 w niedzielę GDDKiA poinformowała, że ruch wrócił do normy.

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

