Tragiczny wypadek na S17. Zmieniali koło, nie żyją

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Panieńszczyzna Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło po północy z soboty na niedzielę w miejscowości Sieprawice na drodze ekspresowej S17 w kierunku Warszawy. Na miejscu interweniowały zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja.

Nie żyje dwóch mężczyzn

Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, samochód ciężarowy potrącił dwóch mężczyzn, którzy zmieniali koło w busie na pasie awaryjnym. Obaj nie żyją.

- Ofiary to mężczyźni w wieku 28 i 49 lat, którzy zmieniali koło w busie. Miejsce wymiany opony zostało przez nich poprawnie zabezpieczone trójkątem awaryjnym. Sprawca zdarzenia został zatrzymany - przekazała Beata Kieliszek, dyżurna Zespołu Prasowego KWP w Lublinie.

Po wypadku droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana. Po godzinie 6 w niedzielę GDDKiA poinformowała, że ruch wrócił do normy.