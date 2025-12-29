Auto dachowało w rzece. Kierowca uciekł

Rzeka Biała Łada. Auto dachowało w rzece Źródło: Lubelska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Był drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy policja dostała zgłoszenie o tym, że do rzeki Biała Łada w powiecie biłgorajskim wpadł samochód. Auto zjechało z wiaduktu na drodze wojewódzkiej numer 835 i dachowało w wodzie. W środku nikogo nie było.

Policja ustaliła, że za kierownicą siedział mąż jednej ze współwłaścicielek pojazdu.

Auto dachowało w wodzie Źródło: Lubelska Policja

Ponad promil alkoholu w organizmie

"W rozmowie 29-latek zaprzeczył, aby kierował pojazdem i w trakcie jazdy zjechał z wiaduktu do rzeki, jednak w miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci ujawnili przemoczoną męską odzież" - pisze w komunikacie młodszy aspirant Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Mundurowi zatrzymali mężczyznę. Miał w organizmie ponad promila alkoholu. Została od niego pobrana krew w celu wykonania badań retrospekcyjnych.

W środku nikogo nie było Źródło: Lubelska Policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD