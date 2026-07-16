Lublin Namioty, lampy i prawie 1300 krzewów. Policja zlikwidowała plantację konopi

Policjanci zlikwidowali plantację konopi innych niż włókniste w Rykach Źródło wideo: KMP Lublin Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawa jest wynikiem współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Prokuratury Rejonowej w Puławach. Analiza zgromadzonych materiałów doprowadziła funkcjonariuszy do plantacji konopi na terenie Ryk.

Policjanci zlikwidowali plantację konopi w Rykach Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Na miejscu zabezpieczono 1288 krzewów konopi, cztery kilogramy suszu marihuany oraz sprzęt służący do prowadzenia uprawy, w tym namioty i elementy oświetlenia.

Policjanci zlikwidowali plantację konopi w Rykach Źródło zdjęcia: KMP Lublin

"38-latek tłumaczył policjantom, że rośliny miały być przeznaczone na legalne olejki konopne. Zabezpieczony materiał został jednak poddany badaniom przez biegłego. Ich wyniki potwierdziły, że były to zabronione środki odurzające" - przekazał w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci zlikwidowali plantację konopi w Rykach Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty dotyczące uprawy, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających.

Mężczyzna został aresztowany Źródło zdjęcia: KMP Lublin

W środę, na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 38-latka na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa narkotykowe grozi do 20 lat więzienia.