Groził znajomemu bronią. Poszło o miejsce parkingowe

Do zdarzenia doszło w Radzyniu Podlaskim. Policja otrzymała informację, że pomiędzy sąsiadami doszło do awantury, której powodem miała być sprzeczka o miejsce parkingowe.

"Policjanci na miejscu ustalili, że sąsiad zgłaszającego miał mu grozić przedmiotem przypominającym broń. Funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczny przedmiot, oraz potwierdzili, że 59-latek mieszkaniec Radzynia Podlaskiego kierował groźby pozbawienia życia wobec swojego 36 letniego sąsiada trzymając w ręku pistolet typu wiatrówka, przypominający replikę znanej marki broni" - zrelacjonował aspirant sztabowy Piotr Woszczak z policji w Radzyniu Podlaskim

Zabezpieczony pistolet okazał się wiatrówką przypominającą replikę znanej marki broni Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Jak przekazała policja, 59 latek miał blisko półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty kierowania gróźb pozbawienia życia wobec swojego sąsiada. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

59-latek został zatrzymany przez policję Źródło: KPP Radzyń Podlaski