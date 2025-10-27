Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych

W Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie) na ulicach Wisznickiej i Wyszyńskiego doszło do potrąceń pieszych na przejściach Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Do dwóch wypadków z udziałem pieszych doszło w piątkowe popołudnie w Radzyniu Podlaskim. W obu przypadkach poszkodowane zostały kobiety, które z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Jak przekazała policja, kierowcy byli trzeźwi.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce około godziny 17:25 na ulicy Wisznickiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni kierowca audi A3, mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski, potrącił 64-letnią kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona karetką pogotowia do szpitala.

Miejsce jednego z wypadków Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Kilka minut później doszło do kolejnego potrącenia - tym razem na ulicy Wyszyńskiego. 49-letnia kierująca volkswagenem golfem, mieszkanka Radzynia Podlaskiego, potrąciła 74-letnią pieszą znajdującą się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Również w tym przypadku poszkodowana kobieta została zabrana do szpitala.

Do obu wypadków doszło na przejściach dla pieszych w Radzyniu Podlaskim Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Policja potwierdza, że uczestnicy obu zdarzeń byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność zarówno do kierowców, jak i pieszych.

- Zmrok, opady deszczu i śliska nawierzchnia znacznie utrudniają bezpieczną jazdę i poruszanie się po drogach. Piesi powinni także pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i stosować elementy odblaskowe - przypominają mundurowi.