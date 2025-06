Zderzenie ciężarówki z busem. Są ranni

Ryki Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło we wtorek nad ranem. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że samochody zderzyły się w Sierskowoli, a strażacy z OSP Ryki informują, że była to oddalona o około dwa kilometry Moszczanka. Droga ekspresowa S17 przebiega między tymi miejscowościami.

Ciężarówka i bus zderzyły się o godzinie 3.19. Do szpitala przewieziono wszystkie cztery osoby uczestniczące w zdarzeniu. – Jedna z nich została już wypisana bez obrażeń, o stanie pozostałych nie mamy jeszcze informacji – przekazał Łukasz Filipek, oficer prasowy KPP Ryki.

Wypadek w powiecie ryckim Źródło: OSP KSRG Ryki

W miejscu wypadku panują utrudnienia, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazd starą DK17. Początkowo utrudnienia miały zakończyć się po godzinie 6, jednak przedłużyły się z powodu awarii ciężarówki uczestniczącej w zdarzeniu.

