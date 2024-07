Załatwiał potrzebę fizjologiczną na ulicy, w majtkach miał narkotyki

29-latek trafił w ręce policjantów w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak podała komisarz Sabina Piłat-Kozieł z policji w Opolu Lubelskim, mundurowi patrolując ulice miasta w rejonie ulicy Parkowej zauważyli mężczyznę załatwiającego swoją potrzebę fizjologiczną na ulicy. "Mundurowi podjęli interwencję wobec mężczyzny, który, chcąc uniknąć odpowiedzialności, próbował wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości" - przekazała komisarz Piłat-Kozieł. Dodatkowo w majtkach mężczyzny policjanci znaleźli amfetaminę.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że to 29-letni mieszkaniec Gorzyc, który jest poszukiwany m.in. listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W poniedziałek 29-latek trafił do zakładu karnego, ale wcześniej usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi do trzech lat więzienia.