Pijany 18-latek jechał zygzakiem, z otwartym bagażnikiem

18-latek uciekał przed policją, wjechał w drzewo. W organizmie miał ponad promil alkoholu Źródło: KPP Włodawa

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 22.30. Dyżurny policji we Włodawie odebrał zgłoszenie o kierowcy forda, który w Okunince jedzie "zygzakiem" i z otwartym bagażnikiem.

"Policjanci szybko namierzyli kierowcę i wydali mu polecenie do zatrzymania pojazdu za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Kierowca nie zastosował się jednak do poleceń i kontynuował ucieczkę" - zrelacjonowała podkomisarz Elwira Tadyniewicz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

18-latek - jak podała policja - miał w organizmie ponad promil alkoholu Źródło: KPP Włodawa

Jechał po alkoholu i bez uprawnień

Kierowcą, jak poinformowała policja, okazał się 18-letni mieszkaniec Włodawy. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Alkomat wskazał ponad promil. Okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania.

"18-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydawanych poleceń. Grozi mu do pięciu lat więzienia" -przekazała podkomisarz Elwira Tadyniewicz.

Młody kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał w drzewo Źródło: KPP Włodawa

