Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Zdenerwował się na kobietę na przystanku, zniszczył wiatę. Odpowie za coś jeszcze

Zniszczył wiatę
Ogrodniki. Zatrzymali 27-letniego Węgra, który zniszczył wiatę przystankową
Źródło: KMP Biała Podlaska
Policja zatrzymała 27-latka, który zniszczył wiatę na przystanku PKP w Ogrodnikach (Lubelskie). Tłumaczył funkcjonariuszom, że zdenerwował się na stojącą na przystanku kobietę. Policjanci znaleźli przy nim cudze dokumenty. Twierdził, że znalazł je niedawno w Warszawie.

Nieznany mężczyzna zniszczył wiatę na przystanku PKP w miejscowości Ogrodniki - takie zgłoszenie od świadka zdarzenie dostali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Po tym, jak zatrzymali mężczyznę, wezwali na miejsce policję.

Okazało się, że to 27-letni obywatel Węgier. Policjanci znaleźli przy nim cudze dokumenty. Mężczyzna tłumaczył, że znalazł je w czerwcu na terenie Warszawy, jednak - jak twierdził w rozmowie z funkcjonariuszami - nie wiedział, co z nimi zrobić i zabrał je ze sobą.

Zniszczył wiatę
Zniszczył wiatę
Źródło: KMP Biała Podlaska

Przyznał się do winy

"Twierdził również, że nie wiedział, że w ten sposób łamie prawo. Natomiast wiatę uszkodził, gdyż zdenerwował się na będącą na przystanku kobietę" - relacjonuje w komunikacie nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Funkcjonariusze potwierdzili fakt zagubienia przez właściciela dokumentów, a 27-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i przywłaszczenia dokumentów. Przyznał się do winy.

"O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - informuje Salczyńska-Pyrchla.

Grozi mu do pięciu lat więzienia
Grozi mu do pięciu lat więzienia
Źródło: KMP Biała Podlaska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie

Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie

WARSZAWA
75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie

75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie

WARSZAWA

Autorka/Autor: tm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Biała Podlaska

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaLubelskie
Czytaj także:
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
Autostrada A2
Złe wieści dla kierowców. Podwyżki na autostradzie
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki jedzie do Berlina. "Trudny rozmówca"
Polska
mapa
Auto wjechało w grupę dzieci
Świat
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Koniec spotkania koalicji chętnych. Wkrótce konferencja prezydentów Francji i Ukrainy
Świat
shutterstock_2326706899
Pierwsza taka fabryka w Europie. Japoński koncern szykuje wielką inwestycję
BIZNES
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"
Polska
Ekologiczny koncer Radiohead
Radiohead zapowiada koncerty w Europie. Gdzie zagrają?
Kultura i styl
imageTitle
Nadspodziewanie trudna przeprawa Brazylijek w ćwierćfinale
EUROSPORT
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
METEO
Monika Olejnik 1
"Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom"
Kultura i styl
Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
11-latek wypadł z okna na trzecim piętrze placówki wychowawczej. Śledztwo prokuratury
Poznań
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 
Polska
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu
Łódź
imageTitle
Przyjaciele z parkietu podbijają Europę. "Na tym polega selekcja"
EUROSPORT
Aresztowano kobietę w związku ze sprawą Jacka Jaworka
Jacek Jaworek schronił się u ciotki. Nowe informacje
Katowice
nawrocki
Prezydent w Rzymie. Znów nieobecność na lotnisku
Polska
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
METEO
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielka kara za naruszenie prywatności użytkowników
BIZNES
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_120065659
Znany pisarz daje prawie 200 tysięcy złotych za napisanie książki
Kultura i styl
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
METEO
Przedszkole
Dziadek odebrał obce dziecko z przedszkola. Był "zdruzgotany"
Świat
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Przeszkodą przepisy o działaniach antyterrorystycznych
WARSZAWA
shutterstock_2630966071
Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli
BIZNES
Jak działa terapia CAR-T. Grafika ilustracyjna
Rośnie grupa osób z nowotworami krwi. Czy Krajowa Sieć Hematologiczna odpowie na ich potrzeby?
Piotr Wójcik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica