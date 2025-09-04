Zdenerwował się na kobietę na przystanku, zniszczył wiatę. Odpowie za coś jeszcze

Ogrodniki. Zatrzymali 27-letniego Węgra, który zniszczył wiatę przystankową Źródło: KMP Biała Podlaska

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nieznany mężczyzna zniszczył wiatę na przystanku PKP w miejscowości Ogrodniki - takie zgłoszenie od świadka zdarzenie dostali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Po tym, jak zatrzymali mężczyznę, wezwali na miejsce policję.

Okazało się, że to 27-letni obywatel Węgier. Policjanci znaleźli przy nim cudze dokumenty. Mężczyzna tłumaczył, że znalazł je w czerwcu na terenie Warszawy, jednak - jak twierdził w rozmowie z funkcjonariuszami - nie wiedział, co z nimi zrobić i zabrał je ze sobą.

Zniszczył wiatę Źródło: KMP Biała Podlaska

Przyznał się do winy

"Twierdził również, że nie wiedział, że w ten sposób łamie prawo. Natomiast wiatę uszkodził, gdyż zdenerwował się na będącą na przystanku kobietę" - relacjonuje w komunikacie nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Funkcjonariusze potwierdzili fakt zagubienia przez właściciela dokumentów, a 27-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i przywłaszczenia dokumentów. Przyznał się do winy.

"O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - informuje Salczyńska-Pyrchla.

Grozi mu do pięciu lat więzienia Źródło: KMP Biała Podlaska