Lublin. Zapaliła się sadza w kominie opuszczonej kamienicy. Ogień przeniósł się na taras restauracji

Służby dostały zgłoszenie w sobotę o godzinie 19.24. - Od iskier z komina opuszczonej kamienicy przy ulicy Świętoduskiej ogień przeniósł się na zadaszenie tarasu sąsiedniej restauracji - mówi brygadier Andrzej Walczak ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Dodaje, że dach kamienicy ma drewnianą konstrukcję krytą papą.

- Spaleniu uległ róg dachu kamienicy oraz zadaszenie tarasu restauracji. Pożar został szybko ugaszony. Akcja zakończyła się o godzinie 20.53 - zaznacza bryg. Walczak.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty oszacowano na 15 tysięcy zł. W akcji brały udział cztery zastępy, czyli 15 strażaków.

Tomasz Mikulicz /tok