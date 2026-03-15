Służby dostały zgłoszenie w sobotę o godzinie 19.24. - Od iskier z komina opuszczonej kamienicy przy ulicy Świętoduskiej ogień przeniósł się na zadaszenie tarasu sąsiedniej restauracji - mówi brygadier Andrzej Walczak ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.
Straty oszacowano na 15 tysięcy złotych
Dodaje, że dach kamienicy ma drewnianą konstrukcję krytą papą.
- Spaleniu uległ róg dachu kamienicy oraz zadaszenie tarasu restauracji. Pożar został szybko ugaszony. Akcja zakończyła się o godzinie 20.53 - zaznacza bryg. Walczak.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty oszacowano na 15 tysięcy zł. W akcji brały udział cztery zastępy, czyli 15 strażaków.
Tomasz Mikulicz /tok
