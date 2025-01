Zakończyła się rozbiórka pozostałości po XIX-wiecznej kamienicy, która stała przy ul. Bernardyńskiej 10 w Lublinie. Ściana budynku najpierw zaczęła pękać, a potem runęła. Z tego budynku oraz sąsiednich ewakuowano łącznie 28 osób. Przygotowywana jest ekspertyza, która ma dać odpowiedź, jakie były przyczyny katastrofy budowlanej. Prawdopodobnie była to awaria wodociągowa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkańcy dwóch sąsiednich kamienic czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo. Sprawdzane jest, czy nie doszło do jakichś zaniedbań ludzkich, które mogły przyczynić się do katastrofy.