Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Kierowca "się zagapił", zginęła kobieta. Zapadł wyrok

matka dziecko wozek shutterstock_2315547949
Do zdarzenia doszło w Lublinie
Źródło: Google Earth
Przechodząca przez przejście dla pieszych kobieta z dziecięcym wózkiem została potrącona. Dwulatkowi nic się nie stało, jednak opiekunka w wyniku odniesionych obrażeń zmarła dziesięć dni później w szpitalu. Kierowca, który w nią uderzył, usłyszał wyrok.

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód. Sąd skazał Grzegorza M. na półtora roku więzienia.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ oskarżyła Grzegorza M. o nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku w lutym 2023 r. na drodze osiedlowej przy ul. Szeligowskiego w Lublinie. Według śledczych samochód dostawczy potrącił na przejściu dla pieszych nianię przewożącą w wózku dwuletnie dziecko. Kobieta zmarła po 10 dniach w szpitalu. Dziecku nic się nie stało. Śledczy zarzucili mężczyźnie także ucieczkę z miejsca zdarzenia. Oskarżony odpowiadał przed sądem z wolnej stopy.

Niania zmarła po 10 dniach

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uznał oskarżonego za winnego wyłącznie spowodowania śmiertelnego wypadku i wymierzył mu karę roku i sześciu miesięcy więzienia. Dostał też siedmioletni zakaz prowadzenia wszelkich samochodów. 32-latek ma zapłacić również po 10 tys. zł zadośćuczynienia dla trojga najbliższych ofiary.

Sąd ustalił, że oskarżony nie zachował szczególnej ostrożności podczas cofania pojazdu i niewłaściwie obserwował tylne otoczenie pojazdu oraz znajdujące się tam oznakowane przejście dla pieszych. Wskutek tego doprowadził do potrącenia prawidłowo przechodzącej przez pasy kobiety z wózkiem. Następnie piesza upadła. Uderzając o twarde podłoże, doznała ciężkich obrażeń ośrodkowego układu nerwowego, które skutkowały jej zgonem 25 lutego 2023 r.

Czytaj też: Potrącił cztery osoby, zginęła ciężarna. Jest akt oskarżenia

Sąd: kierowca nie uciekł

Sędzia Tomasz Ślaski ocenił, że nie ma wątpliwości co do winy oskarżonego dotyczącej spowodowania wypadku, bo to wynika z zeznań świadków i monitoringu. Zaś kwestią sporną była ucieczka z miejsca zdarzenia przed – według śledczych – uniknięciem odpowiedzialności karnej.

- Zdaniem sądu jest to zbyt daleko idące (stwierdzenie - przyp. red.) - powiedział sędzia.

Dodał, że mężczyzna był na miejscu zdarzenia, zostawił swoje dane i numer telefonu, dzwonił do ojca dziecka, pytając o stan zdrowia kobiety i dziecka, a później sam zgłosił się też na policję.

Odnosząc się do wymiaru kary, sędzia Ślaski podkreślił, że doszło do nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego "przez jakieś zagapienie się".

- Oczywiście, to nie jest absolutnie usprawiedliwienie, wytłumaczenie, bo skutek jest zbyt poważny, aby można było przejść do porządku dziennego - ocenił.

Według sądu nie było to rażące ignorowanie przepisów prawa o ruchu drogowym.

- To nie jest przede wszystkim brawura, bo ten wyrok byłby zupełnie inny - zaznaczył.

Oskarżony nie był wcześniej karany.

Wyrok jest nieprawomocny.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski / Shutterstock.com

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Szczęśliwe siódemki dla polskich nadziei. Jackowiak dołożył swoją
Najnowsze
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
WARSZAWA
Jesień, pogoda
Pogoda na październik. Co pokazują mapy IMGW
METEO
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Dość naciągania ludzi na pseudometry". Jest projekt
BIZNES
Maria Żodzik po medalowej dekoracji
Najpierw odmówił, po roku mają srebro mistrzostw świata. "Czułem, że coś może się wydarzyć"
Polska
Skutki tajfunu Ragasa na Filipinach
Supertajfun Ragasa jest w trakcie swojej zabójczej wędrówki
METEO
ramen
Zdobył popularność także w Polsce, badania rzucają nowe światło
Zdrowie
Karol Nawrocki i Jakub Nadstawny
Brejza pyta o "człowieka zapodającego środki odurzające". Zgłosił się sam
Polska
shutterstock_2650177343
"Strażnik ogromnej części światowych danych" może przejąć TikToka w USA
BIZNES
Samolot leciał w Moskwie tuż nad blokami przez ukraińskie drony? Co wiemy
Lot w Moskwie tuż nad blokami przez atak ukraińskich dronów? Co wiemy
Zuzanna Karczewska
Donald Trump w ONZ
Jak nie schody, to prompter. Problemy techniczne Donalda Trumpa
Świat
Szarpał psa za smycz, krzyczał, tupał, a w końcu kopnął
Szarpanie, krzyki, kopnięcie. Pies cierpiał, właściciel tłumaczył się stresem
Wrocław
imageTitle
Nietypowa taktyka drużyny Piszczka. Idzie nowe w Pucharze Polski
EUROSPORT
Porównywanie możliwości obrony Polski i Ukrainy przed dronami nie ma sensu - nasz wschodni sąsiad jest w stanie wojny (zdjęcie ilustracyjne)
Sąsiad polski zmienia prawo, by bronić się przed dronami
Świat
Komenda Stołeczna Policji
W środę powołanie nowego szefa stołecznej policji
WARSZAWA
shutterstock_2548434389 (1)
Popularne linie lotnicze wprowadzają zakaz
BIZNES
imageTitle
Irańczycy przetrwali kryzys. W nagrodę mają ćwierćfinał
EUROSPORT
shutterstock_2399702935
Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne
BIZNES
Dua Lipa
Dua Lipa miała zwolnić swojego agenta. W tle kontrowersyjny zespół
Kultura i styl
onz trump pap
Trump o "pustych słowach" ONZ, "największym szwindlu" i wojnie w Ukrainie
Świat
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Zsunie się na nas arktyczny chłód. Możliwe przymrozki
METEO
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Sikorski i Nawrocki razem w ONZ. "Sesję czas zacząć!"
Polska
Panama City
Od Panamy do Wietnamu. Najlepsze kraje dla ekspatów
BIZNES
Paweł Szefernaker
Jak było z notatką? Szefernaker ucieka, Błaszczak kluczy
Polska
Autonomiczny minibus BB-1
Autonomiczny minibus będzie jeździć po cmentarzu
Wrocław
kmp toruń
Reanimowała seniora, który zasłabł na ulicy. "Bardzo się stresowałam"
Kujawsko-Pomorskie
Siedziba ONZ
30 milionów SMS-ów w minutę. Udaremnili potencjalną "katastrofę"
Świat
2025-09-22T193125Z_2_LWD702522092025RP1_RTRWNEV_C_7025-PEOPLE-STYLES-MARATHON-0021
Gwiazdor pod pseudonimem pobiegł w berlińskim maratonie
Martyna Nowosielska-Krassowska
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Zmiany przedrakowe u co czwartego badanego. "Nie mieli żadnych objawów"
Zdrowie
Asteroida w pobliżu Ziemi
Wielki krater na dnie Morza Północnego. Wiemy już, jak powstał
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica