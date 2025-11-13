Logo strona główna
Lublin

"Wielki Bu" usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się

Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
Doprowadzenie do prokuratury Patryka M.
Źródło: TVN24
Patryk M., pseudonim "Wielki Bu", został w czwartkowe popołudnie doprowadzony do lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Przesłuchano go i usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem i handlem narkotykami.

Po godzinie 16.30 w czwartek Patryk M. został doprowadzony do lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej przy ulicy Głowackiego. Wcześniej od godzin porannych "Wielki Bu" w asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej i Centralnego Biura Śledczego Policji był konwojowany ze Szczecina do Lublina.

Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
Źródło: TVN24

Po około 45 minutach zakończyło się przesłuchanie. Jego obrońcy Krzysztof Ways i Łukasz Isenko powiedzieli mediom, że ich klient usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem i wprowadzeniem do obrotu narkotyków oraz zarzut kradzieży.

Z przekazanych przez mecenasów informacji wynika, że podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

- Nasz klient nie tylko się nie przyznaje, ale kwestionuje fakt, że takie sytuacje, które zostały opisane w zarzutach, miały w ogóle miejsce. Ma nadzieję, że w trakcie postępowania zostanie to wyjaśnione, a on finalnie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów – dodał jeden z obrońców.

Jak przekazali mecenasi, Patryk M. trafi w czwartek do jednostki penitencjarnej w Lublinie.

– W najbliższym czasie sąd będzie podejmował decyzje co do dalszych jego losów, jeśli chodzi o kwestię tymczasowego aresztowania – wyjaśnili.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak informował wcześniej, że mężczyzna usłyszy pięć zarzutów. Chodzi między innymi o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami w znacznej ilości.

Klatka kluczowa-21331
"Wielki Bu" usłyszy prokuratorskie zarzuty
Źródło: TVN24

Przekazał, że więcej informacji prokuratura udzieli po zakończeniu czynności, najpewniej w piątek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wielki Bu" już w Polsce

"Wielki Bu" już w Polsce

Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?

Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?

Ukrywał się za granicą

Zanim jednak Patryk M. trafił do szczecińskiego aresztu a potem do lubelskiej prokuratury ukrywał się za granicą. Został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zatrzymano go na lotnisku w Hamburgu. Wybierał się do Dubaju, jednak służby mu to uniemożliwiły.

Potem trwała procedura ekstradycyjna. Sąd w Hamburgu nie przychylił się do wniosku jego obrońcy o to, by nie wysyłać M. do Polski. Jego obrońca twierdził, że M. nie będzie miał w Polsce uczciwego procesu. Sąd jednak stwierdził, że ekstradycja jest możliwa i 6 listopada "Wielki Bu" został przekazany polskim służbom.

Zgoda niemieckiego sądu na ekstradycję Patryka M.
Źródło: TVN24

Znajomość z Karolem Nawrockim

M. znany jest m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA. W maju 2024 roku kontrowersje wywołało zdjęcie, które zrobił sobie w Biurze Edukacji Narodowej IPN z ówczesnym prezesem Instytutu, obecnie prezydentem RP Karolem Nawrockim. Zdjęcie opublikował w serwisach społecznościowych z podpisem: "Ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji".

Później opublikował też zdjęcie z Nawrockim przy kawiarnianym stoliku z podpisem: "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać".

Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
Źródło: instagram.com/wielki.bu

W czasie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Nawrockiego za kontakty z M. jako "członkiem gangu sutenerów". Nawrocki, którego pasją jest boks, jesienią ub.r. powiedział "Rzeczpospolitej", że poznał M. kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, w sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników", a później przez wiele lat się nie widzieli. Dodał, że nie odniesie się więc "do kwestii kryminalnych" i nie ma o nich pojęcia. Z kolei na platformie X Nawrocki napisał, że swoich przeciwników z ringu ceni za podjęcie walki, nie odpowiada jednak za ich życie pozasportowe.

"Wielki Bu" zatrzymany. Rzecznik prezydenta o reakcji Nawrockiego
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: mm, MAK/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

