Po trzech latach wrócił do Polski. "Łowcy głów" już czekali

Za 36-latkiem zostały wydane cztery listy gończe. Łącznie ma do odbycia karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności m.in. za stosowanie przemocy i niestosowanie się do postanowienia sądowego. Dodatkowo był poszukiwany pięcioma zarządzeniami w związku ze sprawami o oszustwo, kradzieże, groźby oraz nękanie.
"Zatrzymanie było efektem pracy policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Poszukiwany od trzech lat ukrywał się w Holandii i w Niemczech. Niedługo po powrocie do kraju został zatrzymany na terenie Lublina - w garażu, gdzie naprawiał swój samochód" – informuje młodszy aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
Trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Sochaczew