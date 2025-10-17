Lublin. Policja rozbiła grupę przestępczą, która miała czerpać zyski z nierządu Źródło: Lubelska Policja

Jak wynika z ustaleń Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, grupa przestępcza działała od stycznia 2025 roku na terenie kraju.

"Szefowa grupy to 37-latka z województwa podkarpackiego, która zajmowała się werbunkiem kobiet - będących w trudnej sytuacji życiowej - do prostytucji. Następnie umawiała spotkania z klientami poprzez zamieszczanie ofert w internecie. Grupa wynajmowała w tym celu mieszkania w danym mieście przez najbliższe dni i przewoziła tam kobiety" – pisze w komunikacie podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Szefową grupy miała być 37-latka Źródło: Lubelska Policja

Policja: wykorzystali bezradność, stosowali przemoc

Wśród kobiet była 27-latka, która znajdowała się w krytycznym położeniu z powodu braku miejsca zamieszkania.

"Podejrzani wykorzystali jej bezradność, stosowali wobec niej przemoc fizyczną i czerpali korzyści z prostytucji" – informuje policjant.

Zaznacza też, że wszystkie pieniądze pochodzące z nierządu trafiały do członków grupy. Ustalono też, że 27-latka została zgwałcona przez 37-latka, który sprawował bezpośrednio nad nią nadzór.

Zatrzymano też trzech mężczyzn Źródło: Lubelska Policja

37-latek odpowie też za zgwałcenie

"Policjanci zatrzymali i doprowadzili podejrzane osoby do Prokuratury Okręgowej w Zamościu nadzorującej śledztwo" – czytamy w komunikacie.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z nierządu i handlu ludźmi. Dodatkowo 37-latek odpowie także za zgwałcenie.

Zabezpieczyli broń gazową i hukową oraz amunicję Źródło: Lubelska Policja

Znaleźli narkotyki i pieniądze

"Podczas przeszukań zabezpieczyliśmy broń gazową i hukową oraz amunicję, imitację legitymacji policyjnej, a także narkotyki i pieniądze w kwocie ponad 50 tysięcy złotych. Dodatkowo ustaliliśmy majątek o wartości prawie 800 tysięcy złotych, który może zostać zajęty na poczet przyszłych kar" – informuje podinsp. Fijołek.

Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjantów z KWP w Lublinie wspierali podczas akcji m.in. policjanci z KWP w Bydgoszczy, KMP w Grudziądzu oraz funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Znaleźli też narkotyki Źródło: Lubelska Policja

