Lublin "Łowcy głów" go zaskoczyli, trafił do aresztu Oprac. Tomasz Mikulicz |

"Łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego listem gończym Źródło wideo: Lubelska Policja Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja

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Policyjni "łowcy głów" z Lublina ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 31-latka. Mężczyzna został zatrzymany przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego. Był bardzo zaskoczony. Poszukiwano go od 25 czerwca.

31-latek jest podejrzany o posiadanie i udostępnianie innym osobom materiałów pornograficznych z wykorzystaniem dzieci.

Grozi mu do 15 lat więzienia Źródło zdjęcia: Lubelska Policja

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Jest już w areszcie

"Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wystawiła za nim list gończy w celu zastosowania tymczasowego aresztowania" – pisze w komunikacie komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Zatrzymanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Trafił już do aresztu.