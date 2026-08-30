"Łowcy głów" go zaskoczyli, trafił do aresztu
Policyjni "łowcy głów" z Lublina ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym 31-latka. Mężczyzna został zatrzymany przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego. Był bardzo zaskoczony. Poszukiwano go od 25 czerwca.
31-latek jest podejrzany o posiadanie i udostępnianie innym osobom materiałów pornograficznych z wykorzystaniem dzieci.
Jest już w areszcie
"Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wystawiła za nim list gończy w celu zastosowania tymczasowego aresztowania" – pisze w komunikacie komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Zatrzymanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Trafił już do aresztu.
Źródło: tvn24.pl