Krępowali, bili pięściami i młotkiem. Skazany ukrywał się 19 lat

46-latek był poszukiwany od 2006 roku za brutalne napady Źródło: KMP Lublin

Nad sprawą poszukiwawczą pracowali funkcjonariusze z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KMP w Lublinie. Za mężczyzną wydano list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). 46-latek został skazany za brutalne napady, których dopuścił się w latach 2003-2004.

"Sprawcy krępowali ręce ofiar i bili ich pięściami po całym ciele. Czasem używali niebezpiecznych narzędzi, jak gumowy młotek. Kradli pieniądze, telefony komórkowe oraz inne wartościowe przedmioty" - zrelacjonował podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Wszyscy napastnicy zostali ustaleni i zatrzymani przez policjantów. Sąd skazał ich na kary pozbawienia wolności. Jeden z nich przed trafieniem do zakładu karnego wyjechał w Polski i przez 19 lat ukrywał się przed organami ścigania.

Kryminalni ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie Węgier. "Ustalenia były możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji z węgierską policją oraz odpowiedniej koordynacji działań przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji" - przekazał podinspektor Gołębiowski.

Mężczyzna został sprowadzony do Polski i trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi trzy najbliższe lata.