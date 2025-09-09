Krępowali, bili pięściami i młotkiem. Skazany ukrywał się 19 lat

Nad sprawą poszukiwawczą pracowali funkcjonariusze z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KMP w Lublinie. Za mężczyzną wydano list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). 46-latek został skazany za brutalne napady, których dopuścił się w latach 2003-2004.
"Sprawcy krępowali ręce ofiar i bili ich pięściami po całym ciele. Czasem używali niebezpiecznych narzędzi, jak gumowy młotek. Kradli pieniądze, telefony komórkowe oraz inne wartościowe przedmioty" - zrelacjonował podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.
Wszyscy napastnicy zostali ustaleni i zatrzymani przez policjantów. Sąd skazał ich na kary pozbawienia wolności. Jeden z nich przed trafieniem do zakładu karnego wyjechał w Polski i przez 19 lat ukrywał się przed organami ścigania.
Kryminalni ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie Węgier. "Ustalenia były możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji z węgierską policją oraz odpowiedniej koordynacji działań przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji" - przekazał podinspektor Gołębiowski.
Mężczyzna został sprowadzony do Polski i trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi trzy najbliższe lata.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin