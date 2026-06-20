Jest decyzja w sprawie podejrzanego o zabójstwo Rosjanina
Rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Renata Borek powiedziała, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie Elnura A., co jest uzasadnione obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, obawą matactwa i grożącą mu surową karą. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego więzienia.
- Sąd uznał, że dotychczas zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym, choć krótkim, to dostatecznie uprawdopodabnia popełnienie zarzucanego podejrzanemu czynu – zaznaczyła Borek.
Jak dodała, podejrzany także przed sądem nie przyznał się do winy. - Natomiast złożył częściowe wyjaśnienia, po raz pierwszy w tym postępowaniu – powiedziała sędzia. Dopytywana o ich treść powiedziała, że ze względu na dobro
Zatrzymany pod Warszawą
W czwartek pod Warszawą został zatrzymany mężczyzna podejrzany o zastrzelenie w poniedziałek w Białej Podlaskiej Rosjanina Roberta Kuzowkowa, w przestrzeni medialnej występującego jako Siemion Skriepiecki, który był krytykiem Władimira Putina.
Pięć strzałów z broni palnej
W piątek po godzinie 20 mężczyzna został doprowadzony do lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Przed godziną 23 prokuratura poinformowała o tym, że "obywatel Gruzji Elnur A." usłyszał "zarzut zabicia 15 czerwca 2026 r. w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku pięciu strzałów z broni palnej". "Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - czytamy w komunikacie prokuratury.
Jest typowany do innych przestępstw
Premier Donald Tusk podkreślał, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie i istnieje obawa, że mogło to być zabójstwo na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział, że jest to osoba "typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022".
Minister uprzedzał, że dla dobra śledztwa nie może ujawnić więcej informacji o podejrzewanym. - Śledczy przebadają dokładnie kontakty tego człowieka. Nie chcą też nikogo wypłoszyć, kto miał kontakt z tą osobą - wyjaśnił.
Kierwiński: to nie jest samotny wilk
To, czy zatrzymany działał sam, jest przedmiotem śledztwa. - Nigdy w tego typu sprawach to nie jest samotny wilk. Przynajmniej zawsze jest zleceniodawca. Ci zleceniodawcy muszą być ustaleni - zaznaczył szef MSWiA.
- Chcę podkreślić bardzo jasno, bo to jest naprawdę rekordowo krótki czas i rekordowo dobra współpraca służb, policji lubelskiej i ABW, która doprowadziła do tego, że w 72 godziny ustalono podejrzanego, głównego podejrzanego i został on zatrzymany - mówił Kierwiński.
Na samym początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch Białorusinów, ale szybko zostali zwolnieni, gdyż - jak przyznał minister Kierwiński - był to "trop chybiony".
Zginął rosyjski artysta
Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej.
Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej.
Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.