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Lublin

Jest decyzja w sprawie podejrzanego o zabójstwo Rosjanina

36-latek został tymczasowo aresztowany
Tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo 44-letniego Rosjanina
Źródło wideo: Lubelska policja
Źródło zdj. gł.: Lubelska policja
Jest tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo 44-letniego Rosjanina. "Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - poinformowała prokuratura.

Rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Renata Borek powiedziała, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie Elnura A., co jest uzasadnione obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, obawą matactwa i grożącą mu surową karą. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego więzienia.

- Sąd uznał, że dotychczas zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym, choć krótkim, to dostatecznie uprawdopodabnia popełnienie zarzucanego podejrzanemu czynu – zaznaczyła Borek.

Jak dodała, podejrzany także przed sądem nie przyznał się do winy. - Natomiast złożył częściowe wyjaśnienia, po raz pierwszy w tym postępowaniu – powiedziała sędzia. Dopytywana o ich treść powiedziała, że ze względu na dobro 

Zatrzymany pod Warszawą

W czwartek pod Warszawą został zatrzymany mężczyzna podejrzany o zastrzelenie w poniedziałek w Białej Podlaskiej Rosjanina Roberta Kuzowkowa, w przestrzeni medialnej występującego jako Siemion Skriepiecki, który był krytykiem Władimira Putina.

36-latek został tymczasowo aresztowany
36-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło zdjęcia: Lubelska policja

Pięć strzałów z broni palnej

W piątek po godzinie 20 mężczyzna został doprowadzony do lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Przed godziną 23 prokuratura poinformowała o tym, że "obywatel Gruzji Elnur A." usłyszał "zarzut zabicia 15 czerwca 2026 r. w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K. poprzez oddanie w jego kierunku pięciu strzałów z broni palnej". "Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Jest typowany do innych przestępstw

Premier Donald Tusk podkreślał, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie i istnieje obawa, że mogło to być zabójstwo na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział, że jest to osoba "typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022".

Minister uprzedzał, że dla dobra śledztwa nie może ujawnić więcej informacji o podejrzewanym. - Śledczy przebadają dokładnie kontakty tego człowieka. Nie chcą też nikogo wypłoszyć, kto miał kontakt z tą osobą - wyjaśnił.

Kierwiński: to nie jest samotny wilk

To, czy zatrzymany działał sam, jest przedmiotem śledztwa. - Nigdy w tego typu sprawach to nie jest samotny wilk. Przynajmniej zawsze jest zleceniodawca. Ci zleceniodawcy muszą być ustaleni - zaznaczył szef MSWiA.

- Chcę podkreślić bardzo jasno, bo to jest naprawdę rekordowo krótki czas i rekordowo dobra współpraca służb, policji lubelskiej i ABW, która doprowadziła do tego, że w 72 godziny ustalono podejrzanego, głównego podejrzanego i został on zatrzymany - mówił Kierwiński.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Na samym początku w związku ze sprawą zatrzymano dwóch Białorusinów, ale szybko zostali zwolnieni, gdyż - jak przyznał minister Kierwiński - był to "trop chybiony".

Zginął rosyjski artysta

Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej.

Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej.

Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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